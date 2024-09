"Íntimo. Música folclórica y fusiones para ver de cerca" de Chalo Ponzio

“Chalo” Ponzio (2).jpg

Chalo Ponzio

En diálogo con UNO, Ponzio habló sobre sus comienzos y pasiones. “Nací en Villa Eloísa, un pueblo gringo de la zona sur de Santa Fe y a mis once meses nos mudamos con mi familia a Cañada de Gómez, donde viví hasta los 18. Después maduré y envejecí en Rosario y Funes, todo por la zona. Paraná, si bien no tiene que ver con mis orígenes, es donde encontré a mi familia política, así que hay tremenda afinidad. El el concierto que presentaremos el viernes, los músicos nos ubicamos en círculo, rodeados por el público, creando juntos un espacio escénico central. Interpretamos composiciones propias y clásicos argentinos (de Yupanqui a Drexler), completamente acústicos, fusionando géneros como jazz, tango, rock, zamba. El espectáculo incluye momentos teatrales e interacción con el público, difuminando la separación entre espectador e intérprete, lo que hace que ante todo sea vivencial. Todo esto arrancó con nuestros ensayos, donde tocábamos en ronda y quienes venían a oírnos se sumaban al círculo”, contó el cantante y guitarrista.

Ponzio contó que su acercamiento a la música comenzó cuando era pequeño y veía a su hermana mayor tocar la guitarra. “Ella cantaba en las reuniones familiares, y como yo la admiraba mucho, para mí estudiar música fue sinónimo de ser un capo y empecé a los 8 años. También hay algo de la memoria epigenética, ya que mi abuelo paterno era violinista y eso fue lo que particularmente enamoró a mi abuela. Como verán, la música era un objeto encantado para la familia y a la vez algo controversial, ya que mi bisabuelo no quería un yerno músico y de hecho mis padres hubieran preferido que yo fuese médico”.

Al subirse a un escenario, lo que más disfruta de su profesión es el compartir con la gente, los espectadores. “La exposición, compartir mi interioridad. La actividad musical es en parte una actividad en que me ensimismo para crear y a la vez es un momento de celebración, ya que me encuentro con otras personas para mostrar los resultados. Es una acción donde me rescato a mí mismo como ser sensible y desde ahí conecto con otros. Eso tiene algo resiliente, sanador. En definitiva, arte y medicina no son una disyuntiva, ¿no les parece?”. En cuanto a las expectativas que tiene para la presentación en Paraná, dijo: “Quiero conectar desde lo artístico con esta hermosa ciudad para disfrutar, compartir y descubrirnos felices”, aseguró. Para adquirir entradas anticipadas llamar al 3413836014.