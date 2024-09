Inauguran la muestra "Paisajes interiores" de Gabriela Virginia del Valle

El viernes 13 a las 20 presentarán la muestra Paisajes interiores de Gabriela Virginia del Valle en la Galería de Arte Contemporáneo GAP18, ubicada en Alameda de la Federación 355. “Decidí romper con lo estructurado, equivocarme y experimentar, y gran sorpresa: no he descartado ni una sola pintura, me gustaron todas”, pronunció la artista.