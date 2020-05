"Hoy, las redes sociales generan que mucha gente trabaje gratis"

"Gimnasio, casa y restaurante, porque se cocina bastante”. Así describe Luis Rubio su hogar durante la cuarenta. El humorista comparte el aislamiento social, preventivo y obligatorio junto a su mujer y sus dos hijas menores. En cambio, su hijo mayor atraviesa la pandemia en España, uno de los países más comprometidos por el virus. “En un comienzo fue una preocupación muy grande. Pero está en Galicia, que no es la zona más problemática”, dice su papá, más aliviado.

El actor y guionista no se queja de las circunstancias en las que le toca pasar esta crisis mundial. “La llevo bien, soy un privilegiado que tiene una casa para quedarse adentro y algo para comer”, reconoce. Además, canaliza este momento mediante el humor: “Reírnos de esto es una forma de sobrellevar la incertidumbre”, dice Rubio.

Contó que sus últimos años laborales “han sido de mucho trabajo presencial: shows, giras, e incluso también en los medios. La mayoría de esos trabajos se han discontinuado. Trato de mantener los que sobrevivieron, como la radio. Y sigo escribiendo. Además, ahora estoy incursionando en algunos shows virtuales en los que ya participé esta semana”.

En torno a las presentaciones virtuales del momento precisó: “Venía charlando con un par de organizadores de eventos, que también son de un rubro que la está pasando muy mal, y por medio de un amigo periodista que tiene una empresa en La Plata hicimos una especie de entrevista desde Éber Ludueña para empleados en planta y otros en home office. Fue una participación en salas de reuniones, con televisores; se charló, y puse una de mis rutinas de humor... No es lo mismo, pero sirve para aprender de todo esto, que va a durar un tiempo”.

Al describir su metodología de trabajo en tiempos actuales aportó: “Empecé a hacer contenidos con muy bajos recursos. Amigos que ayudan: uno edita, el otro musicaliza; también actores. Entre todos hicimos una ficción comunitaria que es El 4 en cuarentena. Salió un capítulo con Silvia Peyrou, Ernesto Cherquis Bialo, Vicente El Tano Pernía. Dentro de las posibilidades, es divertido para la gente, y a mí me ayuda a poner la cabeza en algo. Soy bastante proactivo y no podría estar mirando por la ventana sin hacer nada, en mi casa.

La pandemia lo abocó a cumplir con un rutina de desinfección como “dejar las cosas afuera, en el palier, cambiamos de calzado, hay alcohol para rociar, lavamos todo lo que traemos. Es todo un operativo familiar, y nos vamos turnando para que no salga de la casa siempre el mismo”. Pero eso no es todo, con humor y sinceridad descubrió que cocina bastante “porque me gusta” sentenció “y lavo los platos, no me molesta”. También dejó saber que “si hay que hacer compras, hago. Y en un momento te trapeaba la cocina con un poquito de lavandina hasta que me criticaron porque estaba medio intenso con el tema... Entonces, aflojé. Y dije: Bueno, que alguien regule cuál es el momento y la frecuencia para hacerlo”.

Sin embargo, al momento de trabaja se recluye en su pequeño estudio donde escucha radio, escribe, y revisa cosas. Sorprendentemente usa poco internet por una razón terrenal: “La señal es muy mala”.