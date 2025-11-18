Habrá festejos por el 202° Aniversario de Villaguay

Lucio Albirosa y el coro municipal “Con alma de gurí” y cierran el 202° Aniversario de Villaguay con gala artística.

Con motivo de los festejos de su fundación en este mes de noviembre, Villaguay carga una importante grilla de actividades a realizarse y no pasa desapercibido “Poesia Litoral - Canto a Entre Ríos”, broche artístico de lujo que se presentará en el Centro de Congresos Papa Francisco. Será a beneficio de la Cooperadora de la Escuela N° 86 “Coronel Brandsen”.

Este 20 de noviembre la ciudad de Villaguay está de fiesta por su aniversario y lo festeja acorde a las exigencias que el caso amerita. Con un sello de identidad íntegramente entrerriana, el Coro Municipal, bajo la dirección del Prof. Néstor Minatta, auna sus raíces folklóricas con la poesía contemporánea del célebre poeta y escritor Lucio Albirosa.

Un despliegue de voces y ritmos propios de esencia provincial ensaya por estos días una de las presentaciones más importantes del coro local nacido allá por 2008 en nuestra localidad. Bajo ese telón cultural de festejos se conjugarán ritmos folklóricos con el decir y sentir de un poeta consagrado en el plano literario y musical argentino, ya que Lucio Albirosa no solo es solo letrista musical y autor de diesiciete obras poéticas a la fecha, también es autor de “Abrazando a Entre Ríos”, un nuevo cancionero folklórico de Entre Ríos, cargando más de ciento veinte letras de chamarrita y profunda prosa con sentido litoral.

Aristas solidarios de Villaguay

La actividad estará vinculada al compromiso social de sus artífices. De esta manera, con la adquisición de entradas, el acto cultural mencionado estará abocado también a brindar un apoyo benefico a la Cooperadora de la Escuela N° 86 “Coronel Brandsen” de la ciudad de Villaguay y, a raíz de ello, se espera una amplia convocatoria de público.

“Poesía Litoral - Canto a Entre Ríos”

(Lucio Albirosa - Coro Municipal Con Alma de gurí)

Vie 21 de noviembre - Hora: 21:00

Centro de Convenciones “Papa Francisco”

Raúl Alfonsín 1853

Entradas disponibles: Coop. Escuela N° 86

Whatsapp: +543455409603 -Gisela Melgarejo-

Alias: pera.boina.texto

Valor anticipadas: $6.000