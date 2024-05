Este sábado comienza la cuarta edición del ciclo teatral "Gurisada y teatro"

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por SALTIMBANQUIS Teatro (@saltimbanquis_teatro)

A horas del debut, José Carlos Vicentin, uno de los organizadores, contó a UNO: “Para este año tenemos expectativas muy grandes. Somos un colectivo grande con unas cuantas propuestas. También convocamos a varios grupos locales de la ciudad, como el grupo La Rueda de Colonia Avellaneda, nos visitará Cartoncito, también estarán Los Macanos, y Montoto y Magoya, que son de la casa prácticamente. Si bien ellos tienen su propio circuito, su propio nombre, son los profes que trabajan acá y forman parte también del colectivo teatral Saltimbanguis. La expectativa básicamente está puesta en compartir, como lo hemos hecho siempre, en juntarnos, en abrazarnos, en jugar, en la complicidad, en divertirnos sanamente. Y bueno, si hoy por hoy el dengue no los deja ir a los chicos a jugar al pasto, a patear la pelota o a jugar a los juegos o no sé, lo que hacen habitualmente al aire libre, acá hay una posibilidad para compartir este bajo techo, unidos por el arte y seguramente con espectáculos que no los van a defraudar”.

Saltimbanquis

Este sábado 1 se presentarán Compota y Salchichón con Una mágica historia y el domingo habrá show de Cartoncito. Para reservas comunicarse por Whatsapp al 3434550552. Anunciaron que la sala cuenta con capacidad limitada de espectadores, por lo que piden respetar las reservas. Los próximos fines de semana se presentarán: Bigote de novia, Volá, El dueño del Cuento, Montoto y Magoya Salvando Sonrisas, Payasos contra el clima, Una historia despistada y La Carrindanga.