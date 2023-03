Escuela del Bardo pide ayuda para no cerrar su sede

A través de las redes sociales la Escuela del Bardo pidió la colaboración de la comunidad para no cerrar sus puertas mantener los talleres artísticos

La sede, ubicada en calle Almafuerte 104 bis, existe desde 2019 para albergar a actores, actrices, dramaturgos, directores y estudiantes de teatro para formarse. Además, el local cuenta con una sala de espectáculos accesible para grupos locales, provinciales e internacionales, así como el grupo en general. "Sobrevivimos a la pandemia con el trabajo y apoyo de muchas y muchos, pero corremos riesgo de cerrar el mes próximo nuestras puertas" , advirtieron en el posteo. En este sentido, indicaron que este mes su alquiler sufrió un aumento del 90% . "No aumentamos el valor de las cuotas de los talleres ni de las entradas en ese porcentaje, porque creemos que sería una falta de solidaridad de nuestra parte que, ante una situación de inflación tan desmesurada como la que sufrimos, estudiantes y espectadores no puedan acceder a nuestro espacio" .

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Teatro del Bardo (@teatrodelbardo)

Por este motivo, desde la comunidad de Teatro el Bardo solicitaron la colaboración de la comunidad ya que la escuela es autogestionada y cuenta con el apoyo de organizaciones gubernamentales que no realizan aportes económicos al espacio desde 2021. "Los teatros no pueden cerrar, los bienes artísticos y culturales deben ser accesibles a la comunidad, los espacios autogestivos sostienen gran parte de nuestra ciudad y nuestra provincia y no reciben apoyo económico de estas instancias gubernamentales", agregaron y adelantaron que pronto comunicarán más acciones para solventar la situación.

La escuela brinda distintos talleres y seminarios para todas las edades, destinados a actores, no actores, bailarines que se entrenan distintas facetas artísticas, como la expresión vocal, movimiento en la escena, entrenamiento para la escena, creación y montaje escénico y muchas propuestas más

Cómo colaborar

Para colaborar y evitar el cierre del espacio teatral de la capital provincial es posible transferir dinero a los siguientes medios:

Entidad bancaria | CBU: 1910145555014559700878 - ALIAS: CINTA.CARTEL.PAN

Mercado Pago | CVU: 0000003100090924165062