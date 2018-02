Elián Del Mestre: "Es importante que a uno le gusten sus propios libros"

Es que acaba de editar su nuevo libro de poesía, Después de los pájaros, un libro pequeño, breve, pero profundo, cuidado y descriptivo a más no poder. "Es un libro lindo, que me gusta, y es importante que a uno le gusten sus propios libros, hay libros con los que no me pasa así. Para hacerlo estuve jugando mucho con la idea de los pájaros, viéndolos, pensándolos con los cinco sentidos, analizando miles de relaciones posibles con la idea de los pájaros. Creo que me gusta escribir de ese modo, medio experimental en torno a palabras puntuales, medio así lo hice con Pulóver, y ahora con los pájaros descubrí cosas muy interesantes", dijo a Escenario. Para él, el poeta es –ante todo– un observador que se detiene en los detalles del mundo que le rodea. Pero se apresura a aclarar: "La poesía es mucho más que el detalle, es una forma de pensamiento, porque ves el mundo y le prestás atención a determinadas cosas, tenés que elegir palabras para transmitir un pensamiento alrededor de eso que observás. Es algo personal, más intuitivo, más imaginativo,".





—¿Hay un método para escribir poesía?

—Yo soy súper metódico, pero tengo diferentes métodos para las distintas cosas que escribo, ya sean cuentos, poesías o la novela que ahora estoy escribiendo. Pero soy aún más metódico con el tema de la edición y corrección. Este librito, así de chiquito como lo ves, alguna vez fue una pila enorme de poemas y papeles tachados. Soy muy metódico a la hora de eliminar, soy mejor editor que escritor. Pero a la hora de escribir también; ahora estoy escribiendo una novela sobre ballenas y si vieras mi escritorio verías pilas de papeles divididos por temas.

—Hay que estudiar mucho de las ballenas, más viviendo en el Litoral...

—Justamente es una novela sú- per fantástica, de una ballena que aparece en el medio de un campo en Entre Ríos, no tiene gollete. Y después nos vamos enterando que tiene que ver con experimentos que están haciendo con soldados en los Estados Unidos, que los convierten en ballenas. Así dicho parece un absurdo total.

—Es que tiene su lado poético.

—Hay algo de poesía, pero también algo que es súper fantástico. A mí en la prosa, el cuento o la novela, me gusta mucho más lo fantástico. Bueno, en la poesía también, en este libro hay metamorfosis, un hombre que va caminando, se tropieza y se convierte en pájaros. A lo largo del libro aparece la muerte, la oscuridad. Es un libro que tiene mucho amor, lo escribí en uno de los momentos más lindos de mi vida. El escritor y el abogado Del Mestre asegura que ahora está en una etapa de conciliar el abogado con el escritor: "Me costó mucho, me parecía que eran profesiones excluyentes la una de la otra. Cuando cursaba mucho sentía que el Derecho no me dejaba escribir como yo quería, que sus palabras se metían en mis libros. Dejaba de ver detalles, estaba metido en el estudio. Entonces dejaba de cursar, porque siempre quería salvar más al escritor que al abogado". Sin embargo logró encontrar su propia voz, conciliar a ambos: "El abogado funciona como un motor. Un amigo me dice que el abogado sirve como una amenaza de que el escritor va a dejar de existir, porque la realidad se impone, y esa amenaza me hace producir mucho más". Y esa "amenaza" realmente funciona. Entre abril de 2017 y abril de 2018 Del Mestre habrá publicado cinco libros, ya que tiene otros a punto de editarse: "La consagración máxima del abogado era recibirse. Entonces, para contrarrestar, el escritor publicó mucho más. Es simbólico".



Autor prolífico y hacedor incansable

En el Secundario Elián Del Mestre se dio cuenta de que para él escribir era posible gracias al taller literario que dictaba la profesora de Lengua y Literatura . Desde entonces no paró de escribir. En 2011 publicó de forma autogestiva El libro que no fue jueves. Luego le seguirían Pulóver (2015), Así conocí una Rom y Sergio (2016). Es uno de lo organizadores del convocante Slam de Poesía Oral de Entre Ríos y hace poco quedó seleccionado como "artista emergente" de Entre Ríos para un programa de formación del Ministerio de Cultura de Nación. Fue subcampeón federal de poesía en el Slam Federal de Poesía Oral que se hizo en la Feria del libro de Corrientes el año pasado y también fue ganador del Premio Escenario. Después de los pájaros, su nuevo libro de poesía, puede conseguirse en Códice y en Vaporeso libros.

"¿Quién puede ignorar los pájaros? Pensalo dos segundos. ¿Qué tipo de persona haría de cuenta que los pájaros no existen?, tan chiquitos y voladores, moviéndose como una máquina que flota desprovista de todo. Los pájaros están ahí, y a veces no los vemos", reflexiona Elián Del Mestre, escritor –recientemente recibido de abogado– que se consagró en el rubro letras en la última edición del Premio Escenario que entregade Entre Ríos.