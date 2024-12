El villaguayense Gastón Álvarez estrenó "La energía que te mueve"

En cuanto a sus presentaciones en vivo, Tonga es un proyecto flexible, con diversas opciones de puesta en escena que van desde su versión más íntima, en solitario, hasta shows con percusión y teclado, o incluso acompañados de una banda completa.

Gastón Álvarez no es un nombre nuevo en la escena musical, ya que lleva más de 20 años de carrera. Desde su adolescencia, a los 12 años, ha sido líder de múltiples proyectos musicales que lo han acompañado en su evolución como artista. Entre los grupos que ha formado se destacan Rock por Ahora, Migraña, Ni Se Si Son, Todo en contra, Raymundo, Geppian y Udimar, este último el más largo en su trayectoria, ya que estuvo activo desde 2010 hasta el presente.

Cada uno de estos grupos dejó una huella en su carrera, pero con Tonga, Álvarez busca dar un giro hacia un estilo más personal, sintético y emocional, donde las influencias pasadas se mezclan con la necesidad de mirar hacia nuevos horizontes. El EP La energía que te mueve es el resultado de una larga gestación musical, en la que el cantante ha volcado todo su mundo interior, sus emociones más profundas y su mirada crítica sobre el entorno que lo rodea.

Las canciones de este trabajo abordan temáticas universales, como la angustia, la ansiedad y la confusión personal y buscan también transformar esos sentimientos en algo positivo: en una catarsis que no solo se quede en lo personal, sino que se convierta en empatía, comprensión y compañía para quienes lo escuchen. La propuesta quiere ser más que una simple banda o proyecto musical; busca crear una conexión emocional profunda con su público, mostrando que la música es una forma de compartir experiencias y sanar juntos.

Videoclip

Y a pesar de que ya ha tenido algunas presentaciones, el EP representa el lanzamiento oficial de Tonga al público. Con la salida de los tres videoclips, el proyecto da su primer gran paso en el mundo digital, donde espera llegar a una audiencia más amplia, no solo en Argentina, sino también en otros países de habla hispana. Los videoclips acompañan las canciones y dan una nueva visión visual al proyecto, reflejando la intensidad emocional y la energía del propio Álvarez.

Gastón nació en Villaguay, Entre Ríos, y desde su niñez mostró una fuerte conexión con la música. A los 8 años, comenzó a tocar la guitarra, influenciado por su padre, quien también es músico y lideraba una banda de rock. Su tío, igualmente músico, también jugó un papel importante en su desarrollo musical. Desde entonces, la música ha sido su vía de expresión, una forma de canalizar sus pensamientos y emociones a través de acordes y letras.

Para él, lo más emocionante de la música es su poder transformador: “Cuando escucho una canción que me emociona, se me pone la piel de gallina”, dijo a Escenario. Y no solo le pasa a él, porque ha recibido muchos testimonios de personas que, después de escuchar sus temas, se han sentido inspiradas o han encontrado en sus letras un reflejo de sus propias experiencias. “Eso para mí es lo mejor de todo. Saber que mi música tiene ese poder de conectar con la gente y generar una respuesta emocional, me llena de satisfacción”, explicó con una sonrisa.

A lo largo de estos años, Álvarez ha experimentado diferentes facetas de la vida, y aunque su pasión por la música siempre fue lo primordial, también ha tenido que enfrentar desafíos. En la actualidad, no tiene un trabajo estable, pero ha estado vinculado a diversos proyectos, entre ellos la radio comunitaria La Redota, un espacio que cofundó y donde tuvo un papel muy activo. Sin embargo, después de que un equipo se quemara en una tormenta y enfrentara dificultades constantes para mantener el proyecto en marcha, decidió enfocarse más en su carrera musical.

“Es hora de tomar otro rumbo”, reflexiona. “Quiero dedicar más tiempo a Tonga y buscar nuevas formas de generar ingresos. Este es mi momento de apostar todo a lo que más me apasiona”. En los últimos tiempos, también se ha dedicado a trabajos como cadetería en moto y vendedor de pan casero, pero siempre con el objetivo de seguir adelante con su música. Para Álvarez, el mensaje a sus oyentes es claro: “Nunca dejen de soñar”. A través de su música, invita a sus seguidores a no rendirse ante las dificultades y a trabajar día a día por lo que desean.

“En mis canciones pueden escuchar más de lo que digo, y sé que muchos se van a sentir identificados”, aseguró. Para él, cada canción es una pequeña parte de sí mismo, una forma de compartir su mundo con el resto. “Es un placer poder conectar con la gente de esta manera. Gracias a todos por el apoyo”, cerró. Tonga es un proyecto con mucho por ofrecer, y con este lanzamiento, Gastón Álvarez está dando el primer paso hacia una nueva etapa en su carrera, llena de emociones, música auténtica y, sobre todo, la energía que lo ha movido siempre: la pasión por crear y compartir.