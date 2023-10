El resumen de Sábado está en Radio La Red Paraná

LA RED RESUMEN DE SABADO.jpg

El equipo está compuesto por Claudia Martínez, la reconocida periodista paranaense que lleva la coordinación general del piso al aire, lee los principales títulos, la tapa de UNO y lo que sucede en la TV del fin de semana; Juanchi Ottado que tiene el papel de co-conductor y tiene tres secciones: “El dato”, donde habla de una curiosidad o un tema de la semana cuyo dato desprende distintas aristas. “Hacete la Película” habla sobre un film y sus curiosidades y “Agenda cultural” y desarrolla las distintas propuestas y actividades culturales para el fin de semana. Giovanna es la más pequeña del grupo, tiene 20 años, y se dedica a las noticias de las redes sociales y todo lo que atañe a los milennials. Cada mañana se realiza un paneo general de lo que sucedió durante la semana, de ahí el resumen. Además, se les da una vuelta de tuerca al modo en el que se retoman las noticias policiales: “Nos reimos. Tomamos la noticia graciosa del ámbito policial, y eso hace al programa posicionarse fuera de los lugares comunes”, indicó Juanchi a UNO y agregó: “Tenemos una sección muy especial donde participa el operador”. Arturo hace el bloque “Música por los que saben” y el operador técnico, que generalmente se encuentra detrás del vidrio, fuera del estudio, en este caso sale al aire y sorprende a todos con la temática del día. Elige canciones que representen un hecho o una efemérides en particular. Las entrevistas generalmente tienen un tinte cultural, humorístico,musical, teatral, influencers, emprendedores y demás. También tienen una columnista, Natalia Duarte, que es doctora y neumonóloga para darle una pizca de conocimientos en medicina a la mañana de los sábados. La producción queda en manos de todos y se colaboran entre si durante el resto de la semana.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Resumen de Sabado (@resumendesabado_ok)

El programa lo creó Claudia junto a Carlos Ríos Reynoso en Radio Continental. Luego se mudó a Radio Costa Paraná durante la pandemia, donde quedó sola en la conducción y posteriormente llegó a Radio La Red Paraná. El principal problema al que se enfrentaba era el constante cambio de horario. Allí, se terminó de consolidar el equipo. Este gran grupo de personas se conoce en la Facultad de Ciencias de la Educación: “Pegamos onda, como quien dice. Juanchi me dijo que le gustaría ir a mi programa, y así fue como se sumó, además, tiene un gran sentido del humor. Luego a Gio le comenté porque tiene muchos contactos en redes sociales . Me parece que es excelente el aporte que crean cada uno desde su lado, su ángulo y su visión de la vida”, precisó Claudia a UNO. Actualmente la periodista terminó con sus estudios en la tecnicatura de Comunicación Social, Giovanna continúa y Juanchi dejó la carrera y se dedica al Stand Up.

LA RED PARANÁ RESUMEN DE SABADO.jpg

¿Por qué Radio La Red? Claudia sintetizó: “Es una de las radios mejor perfilada en la ciudad de Paraná y nos gusta mucho el perfil de la radio, sobre todo en lo que respecta a las trasmisiones de fútbol. Nos dio la posibilidad de tener un horario fijo por la mañana temprano. Me encanta radio la red sobre todo porque estamos en el medio de una redacción (del Diario UNO) con gente muy copada y además pensamos que Radio La Red Paraná es una gran radio. Por eso amamos estar ahí”.