"El EM" estrenará una nueva canción de rap el 10 de mayo

“Empecé a escuchar otros géneros musicales, escuchaba rap y empecé a hacerlo por mi propia cuenta”. En ese sentido, vio el interés de algunos chicos del barrio por las canciones que cantaba, las rimas que creaba y cómo improvisaba en sus comienzos. “Quise probar algo nuevo”, expresó a UNO por su impulso de comenzar en el género musical siendo un adulto: “Me pareció que era muy copado y juvenil,y que justamente no era muy comercial”. Hasta el momento lleva grabadas siete canciones, las cuáles pudo concretar cuatro en 2020 y tres en 2021 gracias a su Estudio de producción de la mano de Gastón Fonk en Yaguareté Records donde ya grabó las siete canciones anteriores.

Embed

El rap como modo de expresión

Su inspiración viene de personalidades del rap como Irione, esteban mariano rojas. “Escribo desde lo que me pasa”. Emanero, Porta, Zpu, Lil Zupa, entre otros raperos argentinos y españoles. En cuanto a sus aspiraciones, dijo que le encantaría poder llegar a tener 10.000 suscriptores para abril del 2025 en su cuenta de Youtube y que hasta el momento solo tiene unos cuarenta provenientes de Argentina, México y Estados Unidos. Su próximo proyecto es grabar este viernes 10 de mayo una nueva canción: “Una que habla de mi, de la sociedad, de la gente, de la mirada de la gente y otras cuestiones mías personales que me pasan y se me cruzan por la cabeza, cuando veo personas en la calle o simplemente cuestiones de la vida misma”. La canción se llama “Cambié” y será lanzada el próximo mes.