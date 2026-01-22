Curiosa Activación: actividades de verano en el Museo de Bellas Artes de Entre Ríos

Uno Entre Rios | Escenario | Museo de Bellas Artes

Durante enero y febrero, el Museo Provincial de Bellas Artes de Entre Ríos desarrollará Curiosa Activación, una propuesta pensada para familias, jóvenes y adultos

22 de enero 2026 · 13:50hs
Durante enero y febrero, el Museo de Bellas Artes de Entre Ríos desarrollará Curiosa Activación, una propuesta pensada para familias, jóvenes, adultos y grupos de todas las edades. La actividad se realizará todos los viernes, a las 10 y a las 18, con entrada libre y gratuita y sin necesidad de contar con experiencia previa.

Museo de Bellas Artes de Entre Ríos

Curiosa Activación integra exhibiciones y actividades participativas que invitan a recorrer el museo desde el juego, la reflexión y el intercambio. La propuesta forma parte de la programación de vacaciones de verano y tiene como eje el Salón Provincial de Artes Visuales, una exhibición que reúne más de 70 obras de distintas disciplinas y lenguajes artísticos, realizadas por artistas de diversos puntos del territorio entrerriano.

A partir de este recorrido se desarrollará Juguemos con la crítica, una actividad participativa que propone a los visitantes construir miradas propias, compartir ideas y generar expresiones a partir de las obras expuestas, promoviendo una relación activa con el arte contemporáneo.

La propuesta se completa con Estampas para el visitante, una experiencia destinada a todo público que invita a descubrir el mundo del grabado a través de las obras de Juana Gitlin. La actividad se realiza mediante sellos creados especialmente a partir de las matrices originales de sus trabajos, acercando el proceso artístico de manera accesible y lúdica.

Con Curiosa Activación, el Museo Provincial de Bellas Artes abre sus puertas durante el verano como un espacio de encuentro, juego y reflexión, con una programación participativa pensada para todos los públicos.

Horarios de verano del Museo Provincial de Bellas Artes

  • Martes a viernes: de 8 a 13 y de 15 a 20

  • Sábados: de 9 a 12 y de 17 a 20

  • Domingos y feriados: de 9 a 12

  • Lunes: cerrado

El museo funciona en Buenos Aires 355, ciudad de Paraná.

Para más información, se encuentran disponibles los teléfonos 343 4207868 y 343 4207918.

Museo de Bellas Artes Entre Ríos actividades verano
