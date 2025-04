"Cine sinfónico" gratuito en el CPC de Paraná

La cita es en el Centro Provincial de Convenciones (CPC), ubicado en General José de San Martín 15 de Paraná, y contará con la participación del organista Piotr Wesolowski como solista.

La Pasión de Juana de Arco

Es ampliamente considerada como un hito del cine, sobre todo por su producción, la dirección de Dreyer y la actuación de María Falconetti, que ha sido descrita como una de las mejores de la historia del cine. La película resume el tiempo en el que Juana de Arco estuvo cautiva, representando su enjuiciamiento y ejecución.

El director de cine danés Dreyer fue invitado a hacer una película en Francia por la Société Générale des Films y eligió hacer una película sobre Juana de Arco debido a su renovada popularidad en ese país. Dreyer pasó más de un año investigando a Juana de Arco y las transcripciones de su juicio antes de escribir el guión.

Eligió a la actriz de teatro María Falconetti como Juana en su único papel principal en el cine y la interpretación de la actriz y su devoción al papel durante la filmación se han hecho legendarios entre los estudiosos del cine.

La película se rodó en un enorme estudio de cemento modelado sobre arquitectura medieval para representar de forma realista la prisión de Ruan. La película es conocida por su cinematografía y el uso de primeros planos. Dreyer no permitió a los actores llevar maquillaje y usó diseños de iluminación que los hicieron parecer más grotescos.

Acerca de Stefan Wesolowski, compositor

Stefan Wesolowski es un compositor y productor polaco. Su obra combina instrumentos clásicos con electrónica modificada, generando composiciones conmovedoras, detalladas y ricamente orquestadas.

En 2008, Wesolowski lanzó su primer disco como solista, Kompleta. Es el autor de la música original del tema Listen to Me Marlon de Stevan Riley, un documental nominado al Bafta y preseleccionado para el Oscar sobre Marlon Brando, producido por Universal y Passion Pictures para Showtime, que tuvo su estreno mundial en enero de 2015 en el Festival de Sundance "Rite of the End" y su preestreno en (Le) Poisson Rouge, la sala más destacada de Nueva York.

El álbum también fue nombrado una de las actuaciones más emocionantes del Festival SXSW 2019 y galardonado como Álbum del Año 2017 en Polonia tras la votación de los 60 periodistas musicales polacos más destacados.