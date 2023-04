Cazzu anunció su embarazo en el escenario

De esta manera cerró una gran etapa en su vida artística y puso en stand by la producción de nueva música.

"Se acabó el tiempo llegué yo, hagan silencio", cantó la joven jujeña rodeada de un público eufórico, feliz por estar presente en el recital. Y esa euforia se quintuplicó y hasta se convirtió en lágrimas cuando vieron la panza de su ídola, quien tendrá su primer hijo con el artista mexicano Nodal en pocos meses. "Es una noche muy especial, siento que somos dos cantando", expresó Cazzu.

El show tuvo una invitada muy especial: La Joaqui, íntima amiga de Cazzu, a quien siempre le dio un lugar para que se luzca en sus escenarios, mucho antes de que sea la artista reconocida que es hoy en día. Otro de los momentos altos de la noche fue cuando la jefa del trap subió a una orquesta para interpretar Los hombres no lloran y una breve versión de Alfonsina y el mar en formato sinfónico.

Cazzu.jpg

Quién es Cazzu

En sus comienzos, incursionó en otros géneros musicales, como el Rock Nacional y la Cumbia pero no fue hasta el lanzamiento de su primer trabajo incursionando en el trap, Maldade$, en 2017 (género que no poseía referentes argentinos y no era popular hasta ese entonces en el país) que comenzó a obtener mayor reconocimiento y popularidad. Su salto a la fama se produjo con su participación en el tema “Loca”, junto a Khea y Duki el cual posee un remix con el artista puertorriqueño Bad Bunny