Carnaval: Clara Fumaneri, exponente de la fiesta gualeya

Clara fumaneri2.jpg

A los 19, invitada por amigos, se acercó a la cultura de su ciudad: “En 2013 comencé a meterme en el samba gracias al carnaval de mi ciudad, pero lo hacía de una manera intuitiva, como lo hace cualquier integrante de las comparsas, pero de a poco decidí que era necesario investigar, explorar más, estudiar. Fui a Gualeguaychú y empecé a estudiar con Emilce Parga, una bailarina entrerriana reconocida a nivel nacional e internacional. Así fue que empecé a perfeccionarme en el samba y a darle otro rumbo a mi carrera, como pasista”.

Así, participó durante siete años del carnaval de Gualeguay, ocupando los puestos de directora de ballet de batucada, embajadora de la música, pasista de batucada, pareja de baile y directora de ballet de batería.

Actualmente es tallerista y docente de Samba No Pé; y coreógrafa de Gauchinbrux y cuerpo de baile de Gres Bruxos do Cle. En 2019 fue jurado del Encuentro Internacional de Pasistas, Baterías y Batucadas que tuvo lugar en Gualeguay. También es ganadora del certamen virtual internacional Brasil Samba Congress 2020.

Es sabido que su ciudad es una de las localidades entrerrianas donde la cultura del carnaval está más presente. Cada agrupación o comparsa se prepara durante todo el año, y esto se manifiesta en las calles de cada ciudad en febrero: “Acá toda la ciudad está comprometida con el carnaval, de una manera u otra, bailando, tocando, ayudando a hacer los trajes, o desde la logística. De todas maneras se ha profesionalizado mucho más y es uno de los mejores a nivel nacional. Antes era una cuestión totalmente voluntariosa en la que se integraba toda la familia. En mi caso no entré tanto por mi familia, pero sí por amigos”, contó.

Clara fumaneri3.jpg

Hace un tiempo decidió formar Gauchinbrux, un grupo con el que compitió en el marco del Carnaval de Gualeguay “Empezamos a practicar, de un carnaval a otro, montando coreografías y obtuvimos el premio como Mejor Grupo Coreográfico y a partir de ahí nunca paramos, siempre seguimos participando y practicando; incluso cuando empezó la pandemia seguimos haciéndolo a través de Zoom y Whatsapp”.

Ahora retomaron los ensayos pero en grupos reducidos, pero trabajando fuerte. “Acá en Gualeguay el samba es conocido pero no hay grupos de danzas que se formen a nivel académico y que se dediquen exclusivamente a difundir este estilo fuera de lo que es el Carnaval”, comentó.

Clara integra el Movimiento Entrerriano de Danza, que funciona como un apéndice del Movimiento Federal de Danza, desde el cual recorren la provincia para informar sobre el proyecto de ley, concientizar sobre su importancia y escuchar las demandas relacionadas a esta expresión artística.

Clara fumaneri.jpg

“Integro el Movimiento Entrerriano de Danzas para poder lograr desde el aspecto normativo y legal, un marco que jerarquice a nuestra profesión, que se la valore, ya que quienes nos dedicamos a esto dedicamos mucho tiempo a ensayar y nos tenemos que perfeccionar permanentemente”, manifestó Clara, y añadió: “Es complicado conseguir un lugar donde presentarse con grupos de bailarines, hacen falta escenarios, sea para la disciplina de baile que sea, no hay escenarios adecuados ya sea porque son muy chiquitos o son lugares que ni siquiera cuentan con un escenario. Hay empresarios que tienen buena predisposición para permitirnos mostrar lo que hacemos, pero no tienen el lugar adecuado. Por ahí, a los músicos se los valora un poquito más, pero a la danza se la relega. No hay espacios específicos para nuestra disciplina”.

Por último, consultada sobre sus próximos proyectos con Gauchinbrux, contó: “Estamos trabajando para montar una obra de danzas, con un hilo conductor que cuente una historia, con muchos cuadros. Nos gustaría poder presentarnos en el Teatro Italia, que es la sala más importante que tenemos en Gualeguay, y brindarle al público un espectáculo de calidad”.

Premios Escenario 2020

La 16ª edición de los Premios Escenario reconoció a los artistas de la provincia que, valiéndose de las posibilidades que brinda la tecnología, hicieron todo lo que estaba a su alcance para seguir compartiendo su arte en tiempos de pandemia y en el marco del apagón cultural que significó el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio.

Desde 2005 este galardón tiene como objetivo reconocer a los entrerrianos y entrerrianas que enriquecen y hacen grande a la cultura de la provincia, desde Islas del Ibicuy a Feliciano, difundiendo su labor y su trayectoria en el medio más importante de Entre Ríos. Así, el comité organizador premió a aquellos artistas y hacedores culturales que llevaron adelante su actividad en el contexto de pandemia, entre el 15 de marzo y el 31 de octubre de 2020.