Carmen Barbieri llega a Entre Ríos con "El Music Hall de Paraná"

—¿Cómo se prepara para su presentación en Paraná y qué puede adelantarnos sobre el show?

—Es un music hall grande, costoso, tiene muchos cambios de ropa, más de 20 artistas en escena. Yo estoy como figura invitada a la cabeza pero hay muchos artistas, hay cantantes, bailarines, actores. Así que desde mi lugar, acompañando a Gerardo Romero que es el mentor de toda esta maravilla.

—Usted ha visitado la ciudad en reiteradas oportunidades, ¿qué es lo que más le gusta de la capital entrerriana?

—¡Si! Yo soy muy amiga de Pablo Millán, él es como mi hermano. Amo Paraná, no veo la hora de llegar para encontrarme con mis amigos. Yo ahora estoy con mi programa Mañanísima y a la tarde estoy en Los 8 escalones, por lo que no puedo salir de gira, pero amo cuando puedo viajar y presentarme como figura invitada. El sábado nos vamos a divertir y el público se va a encontrar con un espectáculo maravilloso. Yo me siento de Paraná, y tengo la suerte de tener a mi amigo Pablo viviendo allá, él me sube al auto y salimos a pasear, me pasea por todos lados. Hemos comido pescados riquísimos, la verdad es que disfruto mucho cada visita que hago a esa ciudad maravillosa. Yo voy a llegar el sábado a la tardecita, más o menos. Entonces de ahí me voy a probar sonido, ensayaremos con el elenco completo, ceno, hacemos el show y el domingo ya me vuelvo. Pero sí o sí voy a salir a pasear y a comer esos pescados que tanto me gustan.

—Gracias por sus cariñosas palabras y por brindarnos la posibilidad de poder entrevistarla.

—Nada que agradecer, esto es un ida y vuelta. Gracias a ustedes yo puedo contar lo que hago y llegar a la gente. ¿Cómo no voy a dar notas? Aparte repito, yo amo Paraná, y quiero que la gente se acerque el sábado y disfrute de este show tan maravilloso que estamos armando. Vamos a sacarnos fotos, vamos a encontrarnos y pasar una noche fantástica. Cuando Gerardo Romero me convocó me dio mucha alegría, y más aún cuando me dijo que era en Paraná, ni dudé, ya estoy ahí.

—Yendo más a la actualidad y a las redes sociales, ¿qué le sucede con la viralización de sus audios y apariciones en programas de televisión? Usted es furor en Tik Tok.

—(Risas) Me causa mucha gracia, me parece genial. Yo hago humor y tengo humor, y lo aclaro porque la mayoría de los cómicos hacen humor pero no tienen humor. Cuando juegan con la frase de una o con algo que te pasó, cuando somos memes, a mi me divierte muchísimo. Amo cuando imitan, me divierte. Cuando ponen que me desmayo, que me desmayé en serio eh (risas), cuando ponen que me levanto de los móviles, cuando digo ¡pará un poco loca!, me mato de la risa. Una amiga que es una gran artista me hizo un saco smoking y atrás escribió ¡pará un poco loca! y yo muerta de risa, imaginate. Otro momento también muy viral es cuando dije ¿me estás retando? (risas) a Luis Ventura en Intrusos. Tengo un montón de momentos que a la gente le encantan y se divierte.

—Usted es muy divertida Carmen, y la gente la ama.

—Y yo los amo a ellos, gracias al público soy quien soy. Una vez, cuando era chiquita, mi papá Alfredo Barbieri, un cómico que fue muy importante en su momento, me preguntó si yo quería ser artista, y mi respuesta fue que yo me sentía artista. Yo estudiaba danza, canto, guitarra, música. Y él me decía que dedicarse a esto era muy difícil, pero que si el público te aceptaba, si el público me decía que sí de entrada, todo iría viento en popa, pero que si el público te decía que no, no había forma de darlo vuelta. Por suerte probé y el público siempre me dijo que sí. Soy una figura popular y gracias a Dios la gente me sigue eligiendo así como yo a ellos. Amo estar arriba del escenario. Ya saben, nos encontramos el sábado que viene a las 21 en el Centro Provincial de Convenciones. Allí estaremos con Gerardo Romero y más de 20 artistas en escena.

Talento local: Participan del elenco: Gerardo Romero, Paola Netto, Virginia Glam, Reina Heels, Fabiola Strass, Estefanía Curá, Gabriela Palavecino, Nicolás Vivas, Marina Bilardello, Nahuel Portillo, Malena Persnar, Victor Vazquez, Josefina Benítez, Exequiel Salvador, la participación especial de División-X a cargo de Laura Fabres y el cuerpo de baile a cargo de Silvina Gómez para acompañar en su presentación a la gran figura invitada. Las entradas anticipadas pueden retirarse en División-X (Urquiza 1050). Teléfono 3435146065.