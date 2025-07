"Auge", el talento paranaense en la Final Nacional de Red Bull Batalla

En la antesala de su viaje a Buenos Aires, visitó la redacción de UNO y compartió su recorrido, su filosofía y las emociones que atraviesa en la cuenta regresiva hacia la competencia más importante de su carrera.

De Paraná al mundo

Augusto nació y creció en la zona de la Toma Vieja. Su vínculo con el freestyle comenzó a los 14 años, cuando participó de su primera batalla. Antes, como muchos adolescentes de su generación, descubrió el movimiento a través de YouTube: “Veía batallas de España, Venezuela, Buenos Aires. Me gustaba la improvisación, la velocidad mental, la creatividad. Un día le mostré a mis amigos, y les pedí que me acompañaran a una plaza. No conocía a nadie y no quería ir solo”.

Desde entonces, nunca se alejó del micrófono. Fue parte de la escena local, formó amistades, grabó música, y con el paso de los años se consolidó como uno de los talentos más destacados del circuito. “Siempre defendí la cultura del rap de Paraná. Hay pibes con mucho talento, aunque no siempre haya espacios. La movida existe y es hermosa, pero falta apoyo”, expresó.

Hace 2 años, Auge lanzó su disco titulado Paraná State of Mind, en homenaje al clásico de Nas. Allí retrata la vida cotidiana en su ciudad, en sintonía con una de las premisas más esenciales del rap: contar las propias vivencias y generar identificación. “Es lo que vivo, lo que siento. Me gusta poder plasmar eso en la música, y mostrar que también desde Paraná se pueden hacer cosas grandes”.

El rol de la familia

Uno de los pilares fundamentales en el camino de Auge ha sido el acompañamiento de su familia. Sus padres están separados desde que él era pequeño, pero ambos estarán presentes mañana, alentándolo desde el público. También lo hará su hermana menor, Violeta, de 15 años.

“El apoyo de mi familia fue clave. Al principio tuve que demostrarles que esto era en serio, que no era un pasatiempo. Pero siempre me bancaron. Me pone nervioso que mi mamá me vea en vivo, quiero que esté bien, que disfrute. Sé que es un esfuerzo grande para todos acompañarme”, comentó sincero.

Reconoce que, más allá del talento, su recorrido hubiera sido distinto sin esa contención. “La confianza de los padres es vital. Y también la de los amigos. Yo me siento muy afortunado. Y si hoy estoy donde estoy, en gran parte es por eso”.

Auge habla del freestyle como una disciplina compleja y profunda, donde la clave está en combinar técnica, espontaneidad y emoción. “El miedo siempre está, pero eso también es lo lindo. Hay que confiar, tener seguridad. La cabeza tiene que estar limpia. Si dudás, perdés tiempo. No hay margen”, explicó.

El entrenamiento es diario, pero no tiene una rutina rígida. “Me junto con mis amigos, ponemos una pista y empezamos a hablar rapeando. A veces discutimos y lo hacemos rimando. Es parte del juego. La práctica constante te da una especie de biblioteca mental de palabras, pero lo importante es cómo las usás”, detalló.

Esa capacidad de adaptación es clave durante una batalla. “Todo se da en el momento. El cruce con el otro, la respuesta, la estrategia. A veces se busca desestabilizar al rival, pero yo trato de no perder mi esencia. No quiero que mis palabras se vuelvan contradictorias por una jugada. Prefiero mantener mis valores y transmitir lo que pienso de verdad”.

Representar a los suyos

En este tipo de competencias, cada freestyler representa una región. Auge llevará el nombre de su ciudad, algo que lo enorgullece profundamente. “Significa todo. Me da fuerza, me inspira. Desde que empecé, siempre sentí que en Paraná había una cultura rapera muy rica, aunque poco visibilizada. Por eso me importa mostrar lo que somos capaces de hacer desde acá”.

También destacó el trabajo de colectivos culturales como Headnod Producciones y No Cap Productora de eventos de hip hop Paraná, que organizan eventos y crean espacios de encuentro en la ciudad. “Están haciendo un laburo muy necesario. Yo participé de varias fechas con ellos. Y ahora también hay pibas que están armando propuestas para que la escena sea más inclusiva. Me parece fundamental”.

Lamentó que muchas veces cueste vender entradas o conseguir respaldo para traer artistas. “Siempre estamos ajustados. Por eso es tan importante que el público acompañe, que escuche, que asista. Eso hace crecer la movida”.

Más que una competencia

Para Auge, la Red Bull no es solo un campeonato. Es una plataforma desde la cual dar un mensaje, una posibilidad de compartir con otros y de abrir caminos. “Nos dan un micrófono y eso tiene peso. No se trata solo de ganar. Se trata de lo que uno dice, de cómo lo dice. La palabra es una herramienta poderosa. Y yo quiero usarla para inspirar, para mostrar que con esfuerzo se puede llegar lejos”.

Aunque asume la presión, intenta no dejarse consumir por ella. “Estoy con nervios, sí, pero trato de transformarlos en energía. Si fuera por mí, que se haga hoy mismo. Quiero disfrutarlo. Y si no gano, no pasa nada. El verdadero objetivo es estar ahí y dar lo mejor”.

Auge viajó por primera vez en avión gracias al freestyle, compitió en Chile en la BDM (Batalla de Maestros) y conoció artistas de todo el país. “La música me abrió muchas puertas. Me enseñó a confiar, a trabajar en equipo, a compartir. Por eso quiero cuidar lo que hago, ser fiel a mí mismo”.

Con los pies en la tierra, Auge sabe que mañana será un punto de inflexión. Pero también tiene claro que lo importante no se agota en una batalla. “Más allá del resultado, quiero disfrutarlo con mi familia, con mi hermana, con mis amigos, con mi novia. Quiero que estén tranquilos, que sientan orgullo. Porque esto también es de ellos”.

Mientras tanto, ya piensa en lo que vendrá. Seguirá componiendo, participando de eventos y acompañando el crecimiento de la escena local. “A los pibes que están empezando, les digo que no bajen los brazos. Que se puede. Que hay que confiar, ensayar, equivocarse y volver a empezar”, dijo, confiado y feliz, a pocas horas de volar hacia Buenos Aires.