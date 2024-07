Analizarían el traslado de la Fiesta de Disfraces a otro lugar

LEER MÁS: Las mejores fotos de la Fiesta de Disfraces 2023 en Paraná

Fiesta de Disfraces FDD 2022 Paraná 11.jpg Foto UNO/Juan Ignacio Pereira

De acuerdo a trascendidos, se comenzaron a delinear posibilidades y no se descartaría que la Fiesta se traslade a un lugar público. No obstante, aún no hay información oficial al respecto y no se brindaron detalles de los lugares que están en observación, como así tampoco las ventajas o desventajas de modificar la sede.

En otra línea, tampoco se confirmó si habrá una edición 2024 de la Fiesta de Disfraces que últimamente tuvo sus ediciones en el fin de semana largo del 12 de Octubre. Este también sería un tema que está en discusión por parte de la organización.