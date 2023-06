Wado de Pedro y Esteban Lamothe: el encuentro más esperado

"Me pasa que me confunden con vos, pero no me doy cuenta", indicó el actor, "algunos me dicen 'ey, Wado' como diciéndome que soy parecido y otros me lo gritan, no sé si lo dicen en serio o no". En este marco se dio un intercambio entre ambos y se dieron cuenta de las características que comparten: ambos calzan entre 44 y 45, miden exactamente 1,81 metros, son talle 42 de camisa, no les crece barba e incluso comparten la misma edad: 46 años. "¿Te das cuenta lo que está pasando?", mencionó Lamothe.