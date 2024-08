Visita a genocidas en Ezeiza: Lourdes Arrieta apuntó a Martín Menem

La Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados puso en marcha este martes la investigación en torno a la visita de seis diputados de La Libertad Avanza al penal de Ezeiza, donde se reunieron con represores condenados por delitos de lesa humanidad. Los proyectos, entre los que hay repudios por ese encuentro, pedidos para conformar una comisión que evalúe la conducta de los legisladores, hasta el desafuero de los que participaron de la reunión, serán tratados en asesores, según indicó Silvia Lospennato. No obstante, hay iniciativas en las que no es ésta comisión la que tiene competencia, sino Asuntos Constitucionales. Durante la reunión, Lourdes Arrieta y Rocío Bonacci, dos de las involucradas, y quienes salieron a decir que fueron “engañadas” a la cárcel y no sabían con quiénes se iban a ver, estuvieron presentes. Arrieta incluso hizo uso de la palabra y contó que la visita “revestía con carácter humanitario y para conocer las condiciones de detención de los internos”. “Nunca se nos informó cuál era la identidad de estas personas, tampoco se nos dio a conocer las condenas”, afirmó.