Victoria Villarruel suma más polémica sobre ESMA y la IVE

esma.jpg

Durante una entrevista que le concedió a la señal televisiva TN, la diputada -quien a principios de septiembre organizó un “homenaje a las víctimas de los ataques perpetrados por Montoneros, el ERP y otras organizaciones durante los años 70- volvió sobre el tema, cuestionó los aportes estatales destinados a las víctimas del período iniciado a partir del golpe de Estado de 1976 y consideró que “el área de Derechos Humanos ha sido un verdadero agujero negro para la entrega de subsidios, bienes del Estado, e indemnizaciones”.

“Tengo una idea bastante peculiar. Si tuviera que proponer algo específico en esa área, sería una auditoria porque es un tema muy caro a los sentimientos de los argentinos: acá hubo víctimas pero no son todas las víctimas que hay. Me gustaría que se sumen las víctimas que faltan”, expresó.

En esa sintonía, insistió en que “hay víctimas que dicen haber sido agredidos por el Estado, pero después murieron o por una pastilla de cianuro ordenada por Montoneros o poniendo una bomba y entonces la bomba les explotó”. “Pero esas personas no son víctimas, entonces, no pueden cobrar indemnización y sin embargo ha pasado”, completó.

En tanto, estimó necesario auditar “cómo se entregaron estos fondos” porque, opinó, “se entregan con el hambre del que vive en situación de calle en plaza Constitución”. “Me parece que eso habría que también darle una revisión, habría que pensar un poquito en tener una visión amplia se los Derechos Humanos, que nos incluya a todos y que permita con el paso del tiempo, y mucho respeto, cerrar las situaciones que nos duelen como sociedad”.

Victoria Villarruel.jpg

El rechazo a la IVE: “Hoy encontrás mujeres que están abortando chicos a término”

En otro tramo de la nota, Villarruel reafirmó su oposición a la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que está vigente y señaló que, en caso de llegar al Gobierno, su espacio buscará “reabrir la discusión”, aunque no dio precisiones respecto a la prioridad del tema. Definida como “provida” cuestionó los alcances de la normativa porque, según aseguró, hay “mujeres que están abortando chicos a término”.

“Para nosotros tiene que haber una discusión respecto de esto. También, me gustaría que la discusión se diera sobre bases científicas y sobre argumentos serios y no tan ideologizados como los que tiñeron la promulgación de la ley en el 2020″, expresó y remarcó luego que la temática “tiene una urgencia que no es inminente considerando que la economía está totalmente desorbitada”.

Si bien destacó que no tiene previsto en qué momento de su eventual mandato buscarían cambios en la legislación actual-que habilita a las personas gestantes a interrumpir el embarazo hasta la semana 14 de gestación- dijo que les gustaría “en algún momento” ya que, " la ley en Argentina, desgraciadamente, se termina estirando hasta el infinito, entonces hoy encontrás mujeres que están abortando chicos a término”. “Me parece que no corresponde”, evaluó.

Consultada por los fundamentos de su afirmación, la legisladora trató de evadir la respuesta específica y argumentó que “solamente con alegar que tenés problemas de tipo psicológico, la madre puede obtener la autorización para el aborto”.