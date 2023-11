Sergio Massa suspendió el impuesto que impacta en el precio del combustible

El ministro de Economía y candidato a la presidencia, Sergio Massa, comunicó la decisión de postergar un aumento previsto para el Impuesto a los Combustibles Líquidos que fue postergado hasta febrero. Lo hizo a través de la difusión de un video en el que se refirió al desabastecimiento de combustible y deseó que "no vuelva a pasar".

“En el día de hoy está publicado el decreto que establece el congelamiento del ICL (Impuesto a los Combustibles Líquidos). Un mecanismo por el cual el Estado no aumenta su participación en los impuestos para que la nafta no aumente más. Quiere decir, resignamos recursos del Estado, dejamos de cobrar impuestos a los efectos de que la nafta no aumente más de lo debido”, dijo.