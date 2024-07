Senador libertario propuso que no se penalice a familias que entreguen a sus hijos

"Hay familias enteras que tienen ocho, nueve hijos, que alguna vez han dado algún chico y si nosotros sancionamos dejamos todo el resto de la familia sin protección" , argumentó Pagotto a la hora de justificar su postura que rápidamente se viralizó en redes sociales. El legislador resaltó que existen familias que venden a sus hijos por necesidad y que ese aspecto no puede ser obviado , pero no brindó sugerencias en torno a políticas de contención o ayuda para familias en este tipo de situaciones vulnerables.

El senador leyó su propuesta de modificación: "Se impondrá prisión de 4 a 10 años a quien reciba o entregue un menor de edad mediando precio, promesa de retribución o cualquier tipo de contraprestación, si no resultare un delito más severamente penado. Queda exento de esta pena el progenitor que entregare a su hijo cuando mediare estado de necesidad".

Cabe destacar que el proyecto está siendo tratado en comisiones y fue presentado por Carolina Losada con el objetivo de modificar el Código Penal y así tipificar como delito la venta de menores que, como castigo, penará con 5 a 15 años de prisión a quienes intermedien o faciliten la transacción de menores. Este miércoles la iniciativa estará en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales donde especialistas intervendrán de forma particular. En esta instancia, Pagotto adelantó que buscará introducir esta modificación.

La situación en la cámara alta no tardó en tener sus repercusiones en redes sociales. En este sentido la ONG "Militamos la Adopción" utilizó su perfil de X para denunciar los dichos de Pagotto: "Supimos que circulaba una versión del texto de comisión con modificaciones", indicaron y advirtieron que la iniciativa del riojano implicaría la aprobación de un código que legalice la venta de menores de edad. "Nos comunicamos con senadores para advertirles que se estaba queriendo aprovechar del caso Loan para habilitar la venta de niños. Esto finalmente no ocurrió, pero debemos seguir vigilantes. Los niños no son mercancía, ni puede equipararse la apropiación con adoptar. No existe la adopción ilegal, si no es legal es apropiación", manifestaron.