Se trata de la extensión, por el último trimestre del año, del bono que Nación ya pagó -aunque con atraso- por los meses de abril, mayo, junio y julio. En aquella instancia fueron $20.000 pagaderos en cuatro cuotas de $5.000 por mes, que los trabajadores terminaron cobrando con tres meses de demora. Ahora, de la misma forma, son $15.000 a percibir en tres tramos.

El gobierno nacional anunció el 15 de septiembre la prórroga de la medida, que terminó formalizándose en el Boletín Oficial el 4 de octubre. En principio el pago de la primera cuota de $5.000 debía liquidarse el 17 de octubre. Después se postergó al 5 de noviembre y luego se reprogramó otra vez para concretarse entre el 9 y el 13 de noviembre. Sin embargo, a un mes de la primera fecha supuesta de pago, aún no se liquidó.

gines.jpg

Oscar Muntes, secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en Entre Ríos, indicó a UNO: “la información que nosotros tenemos del Consejo Directivo Nacional, reunido con el Ministerio de Economía de la Nación, es que esta semana estaría pagándose”.

“Estamos verificando si empieza a liquidarse entre hoy y la semana que viene, porque una cosa es la orden del Ministerio de Economía y otra distinta es que llegue al terreno”, aclaró el dirigente estatal.

Muntes confirmó que en ATE “tuvimos muchos reclamos de trabajadores a los que no les llegó y es muy complicado gestionarlos, porque no podemos hacerlos en el Ministerio de Salud la Provincia, que no es el que liquida”. El pago lo realiza directamente la Nación a cada trabajador, sin mediar las administraciones provinciales.

asamblea Trabajadores de los hospitales San Martín y San Roque en reclamo de pago del bono (Archivo)

Germán Martínez, Secretario Gremial de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) Entre Ríos confirmó que en el sector privado también se produjeron inconvenientes con el cobro de los bonos de abril, mayo, junio y julio. “A medida que nos íbamos enterando de quiénes no habían cobrado, íbamos realizando audiencias en la Secretaría de Trabajo. Hicimos unas 80 audiencias y todavía lo seguimos haciendo”, mencionó.

“Logramos que las empresas que no habían garantizado la carga del trabajador en ANSES se hagan cargo del bono que debía pagar el Estado”, señaló el referente de ATSA.

En Entre Ríos hay unos 10.000 trabajadores en el ámbito privado de la salud. “Para nosotros el bono debería ser para todos. Cualquier trabajador que salga de su casa está expuesto”, recordó Martínez. Es que en el adicional nacional no están contemplados dependientes de droguerías y de laboratorios de producción de medicamentos.

Cómo hay que hacer para cobrarlo

El adicional, brindado desde el gobierno nacional en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus, incluye al personal de internación, geriátricos, de análisis clínicos, emergencias, traslados y de atención primaria del sistema público. Es de carácter no remunerativo, alimentario y no pasible de deducciones o retenciones.

El procedimiento para cobrarlo es el siguiente: cada efector de salud debe generar un usuario de su trabajador empleado en la ANSES, que a su vez transfería el listado a la AFIP. El organismo fiscal verificaba los datos y daba el alta para pagar el adicional.

Los trabajadores deben estar inscriptos por su empleador en el Registro Federal de Establecimientos de Salud (Refes) del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA).