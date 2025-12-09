Uno Entre Rios | El País | retenciones

Retenciones: Bolsas de Cereales y Comercio apoyaron la reducción

Las Bolsas de Cereales y Comercio apoyaron la reducción permanente de las retenciones como “un paso clave para la competitividad del sector”.

9 de diciembre 2025 · 17:15hs
Las Bolsas de Cereales y Comercio apoyaron la reducción permanente de las retenciones.

Las Bolsas de Cereales y Comercio apoyaron la reducción permanente de las retenciones.

Las principales Bolsas de Cereales y Comercio del país apoyaron la reducción permanente de las retenciones al campo anunciada este martes por el Gobierno Nacional.

LEER MÁS: Luis Caputo anunció una baja de retenciones al agro para "mejorar la competitividad"

Apoyo a la baja de retenciones

La Bolsa de Cereales de Bahía Blanca, Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Bolsas de Comercio de Chaco, Rosario y Santa Fe manifestaron su respaldo a la rebaja de las retenciones de entre 1 y 2 puntos porcentuales para la soja, el maíz, el trigo, el girasol, otros cultivos y derivados.

El gobernador de Entre Ríos Rogelio Frigerio celebró la baja de retenciones. 

Frigerio celebró la baja de retenciones: "Argentina está en la dirección correcta"

El ministro Luis Caputo anunció una baja de retenciones a los derechos de exportación de soja, trigo, maíz y otros cultivos.

Luis Caputo anunció una baja de retenciones al agro para "mejorar la competitividad"

Las entidades destacaron que la baja de los Derechos de Exportación para los principales complejos agroindustriales es “una medida que va en línea con la necesidad de reducir la carga impositiva que enfrenta el sector”.

Asimismo, expresaron: “Este nuevo paso, que reafirma el camino hacia la eliminación definitiva de este impuesto sumamente distorsivo, contribuye a mejorar la competitividad, promover la inversión y generar condiciones más favorables para el desarrollo de toda la cadena agroindustrial, uno de los motores esenciales de la economía argentina”.

En este marco, indicaron: “Desde las Bolsas reafirmamos nuestro compromiso con una agenda que impulse mayor previsibilidad, reglas claras y un entorno impositivo que acompañe el crecimiento sostenible de la producción y las exportaciones del país”.

La medida fue comunicada este martes por el ministro de Economía mediante su cuenta de X al destacar: “Damos hoy un nuevo paso en el camino del alivio fiscal para el sector agropecuario, avanzando en la reducción permanente de los derechos de exportación para las cadenas de granos y subproductos”.

Las alícuotas

Soja: de 26% a 24%.

Subproductos de soja: de 24,5% a 22,5%.

Trigo y cebada: de 9,5% a 7,5%.

Maíz y sorgo: de 9,5% a 8,5%.

Girasol: de 5,5% a 4,5%.

retenciones Cereales Comercio
