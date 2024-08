Repudio a Javier Milei por banalizar la pedofilia

Javier Milei.jpg

Ingresó a su banca formando parte de la alianza Juntos por el Cambio en 2021 y en los años anteriores militó en el peronismo de su provincia. En las últimas horas, se conocieron imágenes de la campaña en las elecciones de medio término, en las que posó junto a Facundo Manes y Martín Tetaz. Esta última fue reposteada por el presidente de la Nación bajo el título “Prueba gráfica del diputado pedófilo de Misiones queriendo abusar de un pibito”. La foto había sido publicada por una cuenta troll.

De inmediato, varios integrantes del bloque radical salieron a repudiar la acción de Javier Milei: En primer lugar, el jefe de bancada Rodrigo de Loredo lo llamó como “un verdadero bochorno la banalización de un tema tan sensible como el abuso de menores y la pedofilia, utilizando en este caso la figura del diputado Tetaz y que el presidente se haga eco”. “Mi repudio y mi solidaridad con las víctimas de este delito”, agregó.

Embed No es gracioso. @JMilei toma con liviandad un delito aberrante como el abuso de menores. Quizás debería hacer una capacitación sobre abuso infantil. @martintetaz puede defenderse, los niños que son abusados no. El presidente debe tener una conducta ejemplar, aunque no le guste. — Bloque Diputados UCR (@diputadosucr) August 26, 2024

Minutos después, la cuenta oficial del bloque radical en Diputados emitió un comunicado al respecto: “No es gracioso. Milei toma con liviandad un delito aberrante como el abuso de menores. Quizás debería hacer una capacitación sobre abuso infantil. Martín Tetaz puede defenderse, los niños que son abusados no. El presidente debe tener una conducta ejemplar, aunque no le guste”.

También, Karina Banfi criticó al jefe de Estado: “Toda mi solidaridad con mi amigo Martín Tetaz cuya imagen es usada para ufanarse, mientras se minimiza uno de los delitos más aberrantes que pueden existir contra los niños y niñas. Espero que el Presidente de la Nación pida disculpas públicas y saque el RT. Un locura!”.

Radical y presidenta de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, Roxana Reyes refirió: “¡Con los niños no señor presidente! Repudio absoluto a la banalización del abuso sexual infantil, es un delito y no puede usarse como chicana política. El presidente debe rectificarse, demás está decir que también me sumo a la solidaridad con Martín Tetaz”.

De igual manera, la diputada radical Pamela Verasay cargó: “Un delito tan aberrante contra menores no puede tomarse en broma. Que sea el Presidente de todos los argentinos el que caiga tan bajo es alarmante. Mi total repudio a esta actitud y mi solidaridad con Tetaz”.

Embed

Danya Tavela también se sumó al repudio: “No es un juego, no es un chiste además de banalizar un delito aberrante Milei. Lo hace hostigando al diputado Tetaz que ha profundizado el debate sobre cómo financiar el aumento a nuestros jubilados. ¡No a la insensibilidad ni al autoritarismo!”. Por su parte, el diputado radical Fabio Quetglas se solidarizó con Tetaz y sumó: “Basta de banalizar los delitos contra niños y de violentar los debates públicos”.

“Argentina no es Roma ni Milei es Nerón. Absolutamente lamentable ese RT. La institución presidencial representa a todos y ningún argentino estaría de acuerdo con lo que el presidente Milei acaba de hacer”.

La diputada nacional Mariela Coletta publicó: “Lo único posible ante la pedofilia y el abuso de menores es el repudio. El presidente Milei banaliza el tema y difunde un supuesto chiste -que de gracioso no tiene nada- con la imagen del diputado Tetaz. Una más del gran conjunto de irresponsabilidades e insensibilidades”.

La cordobesa Gabriela Brouwer de Koning sumó: “Argentina es el peor país de la región en abordaje de la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes según el informe Out the shadows de The Economist. El Congreso está trabajando estos temas, mientras que el presidente Milei hace bromas de mal gusto”. “Sería bueno que instruya a sus diputados/as y senadores/as a votar a favor de la implementación de protocolos de detección temprana y abordaje de abusos en instituciones públicas y privadas. Sería una acción restaurativa”, recomendó.

Embed Nuestros diputados piden al PEN información sobre la actuación de las fuerzas federales por la fuga del diputado libertario Germán Kiczka, acusado de pedofilia. pic.twitter.com/Q7Wue03qLA — DiputadosPS (@BloqueDipPS) August 26, 2024

“Argentina no es Roma ni Milei es Nerón. Absolutamente lamentable ese RT. La institución presidencial representa a todos y ningún argentino estaría de acuerdo con lo que el presidente Milei acaba de hacer”, publicó Carla Carrizo, quien además sostuvo que no hay “ningún margen para semejante atribución: banalizar el delito de abuso sexual infantil y creer que a un ciudadano o representante de la oposición se lo puede tratar así. Todo el repudio a este abuso de poder y toda mi solidaridad al diputado Tetaz”.

Previo a que el tema se difundiera en todos los medios, la diputada nacional Margarita Stolbizer había manifestado que “si el diputado buscado x pedofilia y otros hechos aberrantes fuera peronista o radical, los medios de comunicación no dejarían de apuntar su filiación política. Como es Milei/LaLibertadAvanza/oficialista, silencio cómplice. Como ocultan o disimulan los desquicios de los que gobiernan”.

El diputado socialista Esteban Paulon también se refirió al posteo del presidente: “¡Lo que faltaba! Banalizar uno de los peores crímenes (el abuso sexual infantil). Reírse de una situación que involucra a un legislador provincial de su espacio (prófugo por la inutilidad de Bullrich). Mansillar el honor de un Diputado Nacional. Qué energúmeno que es Milei”.

Desde Unión por la Patria, la diputada nacional Mónica Macha repudió: “La pedofilia y el abuso sexual a las infancias convive en nuestra sociedad todos los días. Así lo demuestra la situación del diputado libertario Germán Kiczka”. “Tenemos un presidente que se burla de las niñeces que sufren esta agresión sexual, que pena y que vergüenza”, aseveró.

Embed No es gracioso que el Presidente celebre la pedofilia.

Es un mensaje espantoso para el conjunto de la sociedad. Y sería importante un repudio masivo de cada una de estas reivindicaciones violentas y asquerosas que el primer mandatario hace en sus redes sociales.



Por cierto,… pic.twitter.com/6DKk1IAmld — Julia Strada (@Juli_Strada) August 26, 2024

De igual manera Julia Strada manifestó que “no es gracioso que el Presidente celebre la pedofilia. Es un mensaje espantoso para el conjunto de la sociedad. Y sería importante un repudio masivo de cada una de estas reivindicaciones violentas y asquerosas que el primer mandatario hace en sus redes sociales”. “Por cierto, espero que los libertarios neofeministas al menos simulen indignación. Se nota mucho, chicos”, añadió.

El tucumano Pablo Yedlin expresó: “Mi absoluto repudio a la banalización por Milei de un delito de la gravedad de la Pedofilia, además usando a un Diputado Nacional Martín Tetaz para burlarse de él. Presidente dígale a su ministra Patricia Bullrich que trabaje, encuentre al Diputado de LLA y lo lleve a la Justicia”.

Del mismo modo, la diputada santacruceña Ana María Ianni compartió: “¿Cuál es el límite? ¿Podemos permitir que el presidente se burle de una situación gravísima de abuso a menores? Una vez más, expone su nivel de perversión y enfermedad mental y, de alguna manera, se convierte en delincuente cómplice de estos hechos aberrantes…”.