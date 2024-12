¿Quién es Diego Kravetz, el número dos de la SIDE

Karina Milei y su posible candidatura para 2025: "Voy a estar donde mi hermano me necesite"

Fue legislador porteño del PJ durante ocho años y se especializó en políticas de seguridad en su paso por el municipio de Lanús; está casado con Soledad Acuña, exministra de educación porteña.

Se abrió paso en la política porteña desde el peronismo de la mano de Alberto Fernández, pero después, en un giro de 180 grados, se incorporó al PRO. A partir de la nueva designación continuará en la gestión libertaria.

Kravetz tiene 53 años, es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires y fue legislador porteño durante ocho años del Frente para la Victoria. En su paso por la Legislatura conoció a Soledad Acuña, por entonces legisladora de PRO. Iniciaron su relación en 2006 y formalizaron su amor ante el registro civil en febrero de 2022, con una gran celebración en una estancia de de San Antonio de Areco. Tienen tres hijos y viven en Puerto Madero.

Acuña, exministra de Educación porteña durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, difundió ayer un mensaje en las redes sociales en el que cuestionó con dureza los cambios que implementó Jorge Macri en la universidad de la Ciudad de Buenos Aires. Habló de “decepción” y le pidió al jefe porteño que reflexionara. Daría la sensación de que ella también busca una salida del macrismo.

A cargo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, fijó postura sobre el uso de armas de fuego por parte de los efectivos. “Soy de los que creen que cuando es un solo efectivo y está en una situación así tiene que usar el arma de fuego y no el arma no letal [las Taser]. Lo mismo que cuando se discutía si le tenía que haber tirado a la pierna. Son centésimas de segundo en donde si la Taser choca con alguna prenda, no termina de hacer el contacto y falla ese primer tiro, aunque haya un segundo tiro, la centésima de segundo que dura la acción hace que lo mate [al policía]”, consideró Kravetz.