Por el Covid hay faltante de hidroxicloroquina y afecta a gente con lupus

Sin vacunas todavía para el coronavirus, la hidroxicloroquina se transformó en la droga que genera esperanzas para el tratamiento de los casos graves de Covid-19. Fue el infectólogo francés Didier Raoult el que sugirió este medicamento, que habitualmente se utiliza para la malaria, el lupus y algunos tipos de artritis.

En Argentina ya se empezó a aplicar en algunos casos de pacientes que se contagiaron el virus que se originó a fines del año pasado en Wuhan, China. En Francia se aprobó su uso en nosocomios de algunas regiones, pero la fama que ganó este medicamento trajo una serie de complicaciones: ocurrió que mucha gente que contrajo el coronavirus en ese país -y también en otros, como España- decidió automedicarse con hidroxicloroquina, por lo que las autoridades sanitarias advirtieron que se registran casos de “toxicidad cardíaca”, y la Agencia Regional de Salud (ARS) de Nueva Aquitania alertó que en ningún caso debe tomarse sin supervisión médica.

A la par, se registró escasez de este medicamento, y aquellos pacientes con lupus y otras patologías crónicas ven limitados sus tratamientos. Desde la Agrupación Lupus de Córdoba emitieron un comunicado advirtiendo el desabastecimiento, señalando que “es un antimalárico utilizado para los pacientes con diagnósticos de lupus y otras enfermedades reumáticas, y puede tener diferentes efectos colaterales, por lo cual debe ser usado bajo estricta prescripción médica”. Asimismo, pidieron a las farmacias y colegios de farmacéuticos que esta droga se venda solo bajo receta, para que los pacientes que realmente lo necesitan no se queden sin su medicación en este momento, ya que eso podría producir complicaciones importantes para la salud, porque en su mayoría se encuentran inmunosuprimidos. También solicitaron al Ministerio de Salud que garantice el abastecimiento a pacientes que se atienden en hospitales.

Claudia Pereyra es oriunda de Concordia y creó el grupo Lupus y Les de esa ciudad, donde dan cuenta de esta faltante. Si bien hace poco se mudó a otra provincia, contó a UNO que sigue en contacto con otras personas con lupus de Entre Ríos que le manifestaron que ya les está costando conseguir el medicamento en hospitales públicos, y que suele ser muy costoso para adquirirlo por cuenta propia en farmacias.

César Graf, médico reumatólogo de Paraná y actual presidente de la Sociedad Argentina de Reumatología, confirmó a UNO esta situación: “Ya hay faltante en toda la Argentina de hidroxicloroquina”, aseguró, y explicó: “Sobre el Covid-19 todavía no se sabe qué efectos tiene, porque está en ensayo clínico. En el caso del lupus, se usa para mejorar la inmunidad en los pacientes y extender la sobrevida. Tiene un montón de beneficios para esta enfermedad crónica, sistémica, que puede atacar cualquier parte del cuerpo y se caracteriza por afectar a gente joven, entre los 20 y 50 años, y se da más en mujeres que en varones. No tratada, es una enfermedad que puede ser grave y causar la muerte”.

El médico refirió que el lupus es una enfermedad autoinmune, es decir que los propios anticuerpos que el paciente genera desconocen su cuerpo y lo van atacando. “Entonces se usan corticoides e inmunosupresores para bajar ese nivel de anticuerpos, pero el paciente queda inmunosuprimido”, agregó.

Asimismo, afirmó que no tratada, la enfermedad puede atacar los pulmones, los riñones, y puede llevar al paciente a diálisis. “El 90% los pacientes pueden andar bien si se los trata”, señaló.

Por otra parte, comentó: “Cada órgano al que ataca el lupus tiene un tratamiento inmunosupresor particular. Pero todos los pacientes con lupus reciben hidroxicloroquina en forma crónica como mantenimiento, porque los estabiliza, estando en tratamiento como cuando entran en remisión, que es cuando están bien”.

Graf aseguró: “Si no se consigue este medicamento, el paciente tiene una predisposición mayor a tener recaídas de la enfermedad, que pueden ser peligrosas, porque se sabe cuándo empiezan pero no cuando terminan y qué órgano puede comprometer. Está comprobado que sin hidroxicloroquina disminuye la sobrevida de los pacientes, es una medicación muy útil para el lupus”.

Acto seguido, observó: “Donald Trump y otros referentes han dicho que este medicamento puede ser la solución para el Covid-19, y la gente que está comprando por su cuenta para tratar esta enfermedad nos ha dejado a los reumatólogos y a los pacientes reumatológicos sin la droga”.

El experto aseveró que están haciendo todos los intentos para que el Ministerio de Salud nacional consiga que se abastezcan a los pacientes que realmente la necesitan, y advirtió que no se sabe si la hidroxicloroquina podrá tener efectos secundarios en el caso de utilizarse en pacientes con coronavirus. “Es una droga y puede tener efectos colaterales que por ahí no son tenidos en cuenta. Aparte la dosis que se está planificando de esta droga para el Covid es bastante más alta que la que usamos los reumatólogos. Bien indicada podemos decir que es segura, pero no sabemos si lo es en mayor cantidad, como se va a usar para el Covid, y encima agregándole acitromicina, que es una droga que nosotros no usamos”, sostuvo.

¿Qué es el lupus?

El doctor César Graf comentó que como especialistas, los reumatólogos reciben la mayoría de los pacientes con lupus y expresó: “Es una enfermedad bastante frecuente: se calcula que hay aproximadamente unos 50 casos cada 100.000 habitantes”.

“En general nos consultan mujeres jóvenes que empiezan con mucha fatiga, decaimiento, fiebre. Puede empezar con algún compromiso de algún órgano, a veces renal, pulmonar o cardíaco. Suelen tardar bastante en llegar a la consulta especializada porque pasan primero por un clínico que descarta una infección y la deriva a un neumonólogo si tomó el pulmón, después pueden ir al nefrólogo y en general después nos llega a nosotros, derivada por otro especialista. Es raro que alguien por sí solo se de cuenta de que tiene lupus y venga a la consulta reumatológica”, manifestó.

También aclaró que la enfermedad no tratada puede ser mortal o dejar alguna secuela, pero bien tratada y con un diagnóstico precoz los pacientes la llevan bien. Sobre este punto, afirmó: “Desde hace unos años hemos reducido muchísimo la mortalidad y hoy es una enfermedad que tiene una buena sobrevida y un buen control”.

Por último, recordó que el lupus es una enfermedad fotosensible y la gente que la padece no puede tomar sol; y tampoco tomar algunas hormonas: se desaconseja el grupo de estrógenos para la anticoncepción. “Es una enfermedad que puede tomar solo la piel, o ser sistémica, es decir, tomarte todos los órganos del cuerpo, incluso el sistema nervioso central”, indicó por último.