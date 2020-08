Polémica: Viviana Canosa criticada por difundir fake news

Viviana Canosa se volvió viral por una polémica que intentó generar en redes sociales a través de una fotografía de un granadero y otra persona, caracterizada como drag, sin distanciamiento social ni barbijos. Muchos fueron los que creyeron que se trataba de Estanislao Fernández, hijo del Presidente, y por eso el interés de la polémica conductora para viralizar el encuentro. Pero más que la cuestión del distanciamiento social generó una ola de expresiones transfóbicas de miles de usuarios. Pero luego del revuelo generado y las falsas acusaciones, la verdadera autora salió a aclarar la situación, demostrando que Canosa había caído en un clásico caso de compartir “fake news”. Y es que el propio Estanislao explicó que en la foto compartida no se lo veía, ya que él tiene tatuajes en gran parte de su cuerpo, cosa que en la foto no se puede observar.

viviana canosa.jpg Alberto Fernández" id="2426979-Libre-1199113261_embed" /> Alberto Fernández" id="2426979-Libre-1199113261_embed" /> Viviana Canosa se volvió viral por una polémica que intentó generar en redes sociales a través de una fotografía de un granadero y otra persona, caracterizada como drag, sin distanciamiento social ni barbijos. Muchos pensaron que era el hijo de Alberto Fernández

La imagen con la que se relacionó al hijo del presidente Alberto Fernández tiene como origen a un usuario de la red social del pajarito, que en su descripción apunta contra él. “Parece joda pero no. Es el hijo de un Presidente y un granadero en cumplimiento de su deber”, comentó el tuitero y frente a esto la conductora lo levantó. Con una encuesta en su Instagram Dyhzy le consultó a sus seguidores qué opinaban al respecto.

Estanislao Fernández comenzó diciendo: “La foto es de hace años y no soy yo porque no curro con mi viejo ni con nadie. Es más, me rompo el cu... para que no me rompan las pelotas con eso. En fin, la hipocresía”. Posteriormente apuntó contra Viviana Canosa: “La verdad que queda claro lo irresponsables que son las personas. Viviana Canosa como tantos otros periodistas deberían pedir perdón por comunicar algo sin chequear ¿no?”, explicó.

Finalmente el joven diseñador gráfico que disfruta del cosplay continuó su descargo afirmando: “Lo único que saben hacer es desinformar, y por más que Viviana Canosa no me atacó a mí, dio el pie con una fake new para que vengan de a mil suponiendo que ese era yo. La misma es de 2013, o sea no en época de cuarentena y no tiene nada de malo. Para la gente que odia gratis el problema no es el hecho, el problema es que creen que soy yo”, agregó.