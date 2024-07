Patricia Bullrich habló de la interna del PRO: "No podemos quedarnos, una vez más, a mitad de camino"

Titulado 'Nuestro compromiso incondicional con el cambio y la libertad', Bullrich indicó: "Fueron 6.200.000 personas las que me acompañaron en mi decisión de apoyar en el balotaje a Javier Milei. Fue un compromiso con los argentinos que creyeron en nuestra convicción de acompañar, con toda nuestra fuerza, a quien logró representar el cambio con más fuerza" y afirmó: "Firmamos un contrato con la sociedad que no se puede romper. Es un contrato sólido e irrevocable" .

En esta línea, la funcionaria ratificó su compromiso a "dar batalla y terminar con los graves problemas que atraviesan a la Argentina y que la convirtieron en el país del revés, donde los delincuentes tenían más derechos que la gente de bien". La funcionaria, en el marco de la previa a la asamblea del PRO para la definición de nuevas autoridades, manifestó: "El debate que quiero dar en el PRO no es un debate de cargos, es mucho más profundo: es un debate de rumbos. No vamos a dar marcha atrás".

Bullrich ratificó su decisión de apoyar a Milei "porque si el cambio no se daba ahora, nos hundíamos (...) Quiero contagiar al PRO del valor que se requiere para encender los motores e ir a toda máquina. Argentina no puede perder esta oportunidad de ser protagonista del cambio más atrevido y necesario de las últimas décadas". Finalmente disparó: "No podemos quedarnos, una vez más, a mitad de camino. Por eso, yo me juego a fondo, como lo hice siempre, y cuento con ustedes".

Se recordará que el ex presidente, Mauricio Macri, se diferenció del jefe de Estado a cuatro días de la firma del Pacto de Mayo al reclamar a Milei que acate la medida cautelar a favor de la Ciudad de Buenos Aires por las coparticipaciones. “El sacrificio que están haciendo todos los argentinos requiere de un gobierno ejemplar, que cumpla la ley de la misma manera que la exige. Vamos en el camino correcto, no podemos desviarnos”, apuntó. Incluso el lunes avaló un extenso informe de la Fundación Pensar, liderada por María Eugenia Vidal, donde se critican algunos puntos de la gestión del libertario.