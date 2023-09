Patricia Bullrich dijo que Milei "practica la violencia como acción política"

Bullrich recogió el guante este jueves. Primero reconoció su pasado peronista pero aclaró que no militaba en las organizaciones guerrilleras. "Todo el mundo sabe lo que hice. Después lo que escribieron sobre lo que hice es otra cosa totalmente distinta. Tengo un pasado en la Juventud Peronista, siempre lo asumí", expresó en entrevista con Radio con Vos.

"Siempre dije que me parecía que había que superar y ser crítico de la violencia como forma de acción política. Yo superé la violencia como forma de acción política hace muchísimos años, muy joven", se defendió la ex ministra de Mauricio Macri y acusó a Milei: "Ahora, que eso me lo diga alguien que practica la violencia como forma de acción política hoy, me parece que vale más mi aprendizaje que aquel que lo hace a los 50 y pico años".

"Aprendí y tengo absolutamente claro que la violencia no lleva a ningún lado. Soy de las que quizás pocas de esa generación que lo ha dicho siempre con claridad y sinceridad, soy sincera", dijo Patricia, que puso como ejemplos a los ex presidentes de Uruguay, José "Pepe" Mujica, de Brasil Dilma Rousseff, y de Chile, Michelle Bachelet.

Bullrich insistió en que Milei es violento cuando alguien lo contradice. "Al que piensa distinto, le dice que es una cucaracha. O peor, le dice que es un mogólico, que es una palabra absolutamente ofensiva", sostuvo.

Milei hoy por hoy.jpg Histriónico. Javier Milei supo capitalizar el voto de las capas más jóvenes y de sectores de bajos ingresos.

Después de la respuesta de Bullrich, el candidato libertario fue a la televisión por una nueva réplica contra su rival. Milei dijo que en las entrevistas que dio en los últimos dos o tres años "no hay insultos" y aseguró: "Desde que me metí en política no insulté más".

"Es profundamente injusto y violento lo que me hacen", se quejó. "Por eso a mi ya me juzgaron y me condenaron varias veces. Es algo que no hago más y sin embargo todo el tiempo lo están trayendo", agregó en una entrevista en TN.

"Elevar el tono no es delito, tiene que ver con las formas. Meter bombas sí es un delito", fustigó Milei.