Pacto de Mayo de Javier Milei: quiénes van y quienes no

El objetivo es avanzar con 10 políticas de Estado a largo plazo.

Pacto de Mayo Javier Milei.jpg

Habrá cinco gobernadores ausentes: Axel Kicillof por la provincia de Buenos Aires; Ricardo Quintela, con quien el Gobierno tiene un contrapunto muy fuerte; Sergio Ziliotto de la provincia de La Pampa; Gildo Insfrán de Formosa y Gustavo Melella, de Tierra del Fuego. Gerardo Zamora, de Santiago del Estero, confirmó a último momento su concurrencia.

En tanto, de los expresidentes declinaron agradeciendo la invitación Cristina Fernández, Alberto Fernández y Eduardo Duhalde, quien adujo temas de agenda a nivel internacional. Estaban en duda Ramón Puerta y Adolfo Rodríguez Saa. El que sí confirmó fue Mauricio Macri. Su presencia genera expectativas respecto de su encuentro con Patricia Bullrich con quien sostiene una feroz interna puertas adentro del PRO.

Otro encuentro cara a cara esperado es el de los ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger, quienes no cultivan la mejor de las relaciones y ahora comparten el gabinete.

Pacto de Mayo Corte.jpg

La corte y los dialoguistas no irán

Tampoco estarán los integrantes de la Corte Suprema de Justicia Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Según pudo confirmar Infobae, el viernes pasado fue comunicado a través de Ceremonial de la Corte Suprema que ninguno de sus cuatro integrantes asistirá al evento que se organizó en Tucumán. No hubo detalles de las razones. Lo único que trascendió es que el ministro Lorenzetti estaba de viaje y se comunicó con el jefe de Estado para informarle los motivos de su ausencia.

El bloque Hacemos Coalición Federal, que lidera Miguel Ángel Pichetto en la Cámara de Diputados, avisó que no participará. La agrupación dialoguista adelantó que, pese a estar de acuerdo con los diez puntos planteados por Javier Milei, esos objetivos “no se alcanzan con una foto o la firma de un papel”. Aunque la declaración no era taxativa sobre la decisión de no estar presente en el evento, fuentes calificadas de HCF confirmaron que no participarán del acto.

Región Centro Martín Llaryora Rogelio Frigerio Maximiliano Pullaro 1.jpg Foto: Nélson López Torrilla

Los gobernadores confirmados

Entre los gobernadores que confirmaron desde la hora cero se encuentran tres peronistas: Gustavo Sáenz, de Salta, Raúl Jalil, de Catamarca, Martín Llaryora, de Córdoba y el propio anfitrión tucumano, Osvaldo Jaldo. Son los mandatarios que dieron su apoyo a la ley desde el inicio, interesados en particular en que las eventuales empresas extranjeras se instalen en sus jurisdicciones.

En un segundo grupo se ubican los gobernadores del PRO, atravesados por la feroz interna que tensiona el vínculo entre su fundador Mauricio Macri y su excandidata a presidenta Patricia Bullrich. Confirmaron la presencia de Ignacio Torres, de Chubut; Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; Claudio Poggi, de San Luis, y Marcelo Orrego, de San Juan. También dará el presente Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño que esta semana, junto a su primo, le reclamó al gobierno que cumpla con el fallo de la Corte Suprema y le baje la plata prometida por los puntos de coparticipación que el expresidente le había otorgado a la Ciudad.

También se suman a este grupo los radicales Gustavo Valdés, de Corrientes, Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, Alfredo Cornejo, de Mendoza, Carlos Sadir, de Jujuy, Leandro Zdero de Chaco.

Pacto de Mayo Casa de Tucumán.jpg

Los 10 puntos del Pacto de Mayo

1. La inviolabilidad de la propiedad privada

2. El equilibrio fiscal innegociable

3. La reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del Producto Bruto Interno

4. Una educación inicial, primaria y secundaria útil y moderna, con alfabetización plena y sin abandono escolar x

5. Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos promueva el comercio

6. La rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual que padecen las provincias

7. El compromiso de las provincias argentinas de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país

8. Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal

9. Una reforma previsional que le dé sostenibilidad al sistema y respete a quienes aportaron

10. La apertura al comercio internacional, de manera que la Argentina vuelva a ser protagonista del mercado global.