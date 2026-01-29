Pablo Grillo: un video muestra su evolución

La familia de Pablo Grillo difundió un video en el que se observa la mejora y el buen ánimo del fotógrafo

La familia de Pablo Grillo difundió un video en el que se observa la mejora y el buen ánimo del fotógrafo. El joven está en rehabilitación luego de salir de los momentos más críticos tras el disparo del proyectil de gas lacrimógeno en marzo del año pasado, producto de la represión a los jubilados por un gendarme, mientras Patricia Bullriche era ministra de Seguridad.

El fotoperiodista continúa dando pasos significativos en su rehabilitación tras nueve meses de tratamiento. Este martes difundieron un video en el que el joven, que aún se recupera del disparo que le efectuó Héctor Guerrero. En las imágenes se lo ve de buen ánimo, consciente y moviéndose sin la silla de ruedas en el jardín del Hospital M. Rocca .

Este lunes, además, informaron que le iban a retirar la sonda nasogástrica por lo que podría comenzar a "alimentarse por sus propios medios en todas las comidas".

"Volvió a tomar mate, un pequeño placer que significa mucho. Autonomía: Está mejorando notablemente su control corporal, por lo que pronto podrían retirarle los pañales", señaló uno de los últimos partes de la familia que además destacó que Grillo "come con más ganas y en cantidad".

El estado de la causa

En cuanto a la causa judicial, antes del ingreso a la feria, la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones confirmó por unanimidad el procesamiento del gendarme Héctor Guerrero por las lesiones gravísimas producidas a Grillo y por el abuso de armas reiterado en otras cinco oportunidades durante la manifestación del 12 de marzo pasado.

Los jueces de la Cámara confirmaron que, tal como señaló la jueza María Servini en el procesamiento del 7 de octubre, Guerrero fue el autor del disparo que dejó herido de gravedad a Grillo y de otros cinco disparos realizados en ángulo horizontal hacia los manifestantes.