La capacidad de sorpresa no parece tener límites en Paraná. Un nuevo capítulo se escribió ayer en el derrotero del transporte urbano de pasajeros de Paraná, que comienza a transitar la veintena de paros en este 2019. En el medio, otra vez, miles de pasajeros quedaron varados en las garitas, sorprendidos por la repentina medida, otros aislados durante el día, y toda la comunidad sin servicio durante el fin de semana, y por tiempo indeterminado La falta de destino imputado explícitamente en el Aporte del Tesoro Nacional (ATN) otorgado por el gobierno nacional al municipio –con paso previo por la Provincia– hizo implosionar el acuerdo que estaba ayer por firmarse en la Secretaría de Trabajo entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la concesionaria Buses Paraná. Y como corolario, a las pocas horas, un sorpresivo paro se implementó desde las horas de la siesta. La medida de fuerza se extenderá durante todo el fin de semana, e incluso se estima que alcanzará también hasta el lunes. La realización de una sesión del Concejo Deliberante para imputar el ATN con destino a las crisis del transporte, es la única llave para destrabar el conflicto. El motivo de esta situación fue que los empresarios no contaban con esos fondos que habían sido girados por la Nación para abonar ayer –tal como habían ofrecido en Trabajo– una compensación no remunerativa equivalente al 50% de los días descontados. El saldo restante se iba a cancelar en tres cuotas. Esa oferta empresarial había sido aceptada en asambleas de trabajadores, luego de haber percibido el jueves los salarios correspondientes a agosto, con la quita por los 15 días no trabajados en julio. Dirigentes de la UTA y de las empresas Mariano Moreno y ERSA acudieron al palacio municipal, antes del mediodía. Allí se reunieron con el intendente, Sergio Varisco, y con el secretario de Servicios Públicos, Ricardo Frank.

El gobierno provincial había acreditado ese ATN el jueves por la mañana en las cuentas del municipio. De acuerdo con lo explicitado a UNO por los distintos participantes del encuentro, la voluntad de las autoridades para acreditar esos recursos chocó con la postura del profesional del área de Hacienda, que aclaró que al no tener destino específico, no podía derivarse ese ATN; ya que ese hecho podría ser observado por el Tribunal de Cuentas. Según supo UNO, el decreto enviado por la Nación y la Provincia menciona que ese ATN tiene como destino atender emergencias que pudieran presentarse en la Municipalidad, en el marco de la crisis que atraviesa. Precisamente, los decretos para la transferencia fueron recibidos ayer, momento en que se observó que no tenía especificada esas características, cuando fue observada por el contador, quien no avaló la transferencia, sin destino aclarado. La negativa fue clara, por lo que terminadas esas negociaciones se inició una espera sin expectativas para que se transfieran los 5 millones de pesos a las empresas. Poco después de las 18, cuando expiró el plazo límite para la acreditación bancaria, los colectivos que habían interrumpido el paso vehicular por distintas arterias del centro, se desconcentraron. Decenas de unidades habían ocupado y quedaron atravesadas para evitar el paso por calles todas las calles aledañas a la Plaza 1º de Mayo, como Su Santidad Papa Francisco, Urquiza, y se extendieron también por Corrientes, Monte Caseros y 25 de Mayo. Ello derivó en desvíos y colapsos vehiculares en las adyacencias; inspectores impidieron la circulación en los cruces de calles Alem y Monte Caseros; Urquiza y Pellegrini; 25 de Mayo y Belgrano; y 9 de Julio y Belgrano. El secretario gremial de UTA, Sergio Groh, confirmó a UNO que la medida de fuerza se extenderá en forma indefinida. En tanto, el secretario de Servicios Públicos municipal confirmó que la titular del bloque de ediles de Cambiemos, Karina Llanes, junto con funcionarios del Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) prepararon ayer la solicitud formal para convocar a sesión urgente en el Concejo Deliberante, para así imputar el ATN para el transporte.

Postura



El secretario de Legal y Técnico del municipio, Walter Rolandelli, sostuvo ayer: “Acá el único que gestionó en la Nación los fondos para subsidiar el transporte fue el propio intendente, que viajó a Buenos Aires en dos oportunidades. Lamentablemente la normativa de transferencia que realizó la Provincia no se adecua a los requerimientos contables de la Municipalidad, por lo que el área correspondiente la objetó, como debe ser. No sabemos por qué la norma de la Provincia no detalló específicamente el destino de dicha transferencia con lo cual hoy (por ayer) mismo esa cifra hubiese sido girada a las empresas para saldar la deuda con los colectiveros”. “Más allá de esto que es una cuestión técnica, también es llamativo que justamente los viernes aparecen estos inconvenientes cuando es inhábil bancario el fin de semana y nada se puede hacer, pareciera que hay intereses ajenos”, dijo.