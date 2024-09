Nicolás Pino descartó que el atentado tuviera relación con su vínculo con Javier Milei

El titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, descartó que el intento de atentado en su contra "tenga referencia a la relación de empatía personal" que mantiene con el presidente Javier Milei, y aseguró que no tiene "miedo". "No puedo decir que este episodio tenga referencia a la relación que tengo con el Presidente", sostuvo Pino este viernes, en conferencia de prensa, tras el intento de atentado sufrido ayer en la sede que la SRA tiene en el barrio porteño de Palermo. Y aclaró que la "cercanía" que mantiene con Milei, más allá de la "empatía en lo personal", es la de "un presidente de una entidad con el presidente de la Nación", al remarcar además que "esos vínculos de ida y vuelto son necesarios".

Sociedad Rural Argentina SRA Nicolás Pino Atentado 1.jpg

El titular de la SRA anunció que no tiene previsto reunirse con Milei en el corto plazo, al aclarar ante una consulta de la Agencia Noticias Argentinas que está "incomunicado" y que "no hay nada en agenda" con el mandatario. "No tengo nada previsto con Milei, no hay nada en agenda", respondió el dirigente, aunque aclaró que si el mandatario "lo llama", acudirá a una reunión.

Pino puntualizó que, además de Milei, también recibió la solidaridad de la vicepresidenta Victoria Villarruel; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, pero que luego no pudo dialogar con más nadie porque "le sacaron el teléfono".

Sobre las medidas de seguridad que deberán adoptarse en la entidad, dijo estar "muy predispuesto a escuchar las opiniones de la gente que conoce". "Nos van a decir cómo seguir en el día a día", indicó. También aseguró que no tiene "miedo" y atribuyó el hecho a "algo de la Argentina del pasado".

Un paquete destinado a Pino fue enviado este jueves la sede de la SRA y produjo una explosión al abrirlo, en lo que los investigadores identificaron como un intento de "atentado" contra la vida del dirigente.