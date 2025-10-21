Uno Entre Rios | El País | Lorena Villaverde

Narcotráfico: piden excluir a Lorena Villaverde de la Cámara de Diputados

21 de octubre 2025 · 10:00hs
El diputado Facundo Manes (Democracia para Siempre) solicitó que la diputada de Río Negro de la Libertad Avanza, Lorena Villaverde, sea excluida de la Cámara de Diputados y que renuncie a su candidatura por sus vínculos con el narcotráfico. En tanto, su par Esteban Paulón pidió que deje la presidencia de la Comisión de Energía, que en este momento ejerce.

"No podemos permitir que la narcopolítica avance en la Argentina", postuló Facundo Manes en un posteo publicado en la red social X. El proyecto de resolución que presentó dice: "La Honorable Cámara de Diputados de la Nación resuelve excluir a la diputada nacional Lorena Villaverde del seno de esta Honorable Cámara por indignidad de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 66 de la Constitución Nacional".

Después de la caída de José Luis Espert como candidato en la provincia de Buenos Aires, ahora hay otra legisladora en la mira: Lorena Villaverde, actual diputada libertaria y candidata a senadora por Río Negro. Villaverde estuvo detenida en Estados Unidos en 2002 por presunto tráfico de drogas, por lo que hoy tiene prohibido el ingreso al país. Según informaciones periodísticas, los registros judiciales del Estado de Florida prueban que habría intentado ingresar al país con 15 kilos de cocaína. Ella lo niega.

La candidata a senadora por La Libertad Avanza tiene vínculos estrechos con Claudio Ciccarelli, primo y supuesto testaferro de Federico "Fred" Machado, el empresario argentino que financió la campaña de José Luis Espert y hoy aguarda un juicio por narcotráfico en Texas. Cicarelli se define como "muy amigo" de Villaverde; en Río Negro se dice que son pareja y socios comerciales. Además, la diputada es investigada por irregularidades en la venta de terrenos en el balneario de Las Grutas, Río Negro.

Amenazas a periodistas

En la noche del viernes 17, el periodista Nicolás Wiñazki mostró en su programa de A24 un mensaje que la diputada Villaverde le había enviado por Whatsapp unos minutos antes: "Que dios te bendiga y te devuelva el doble de lo que hacés en salud para vos y tu familia". Wiñazki aseguró que lo tomaría "como una amenaza". Facundo Manes, quien estaba presente en el estudio, dijo que propondría expulsar a la diputada de la Cámara, tal como había hecho con José Luis Espert. Wiñazki estaba desarrollando un informe dedicado a la relación entre Villaverde, Fred Machado, su primo Claudio Ciccarelli y el tráfico de cocaína.

Unas horas después, Manes mostró en su cuenta de la red social X el proyecto de resolución que había presentado ante la Cámara de Diputados.

