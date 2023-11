Memes: lo que dejó el debate presidencial en redes

Los usuarios destacaron la coincidencia del debate con el momento en que la cantante Taylor Swift realizaba su último show en el estadio de River y la furia del candidato libertario ante las consultas del ministro de Economía, así como la tendencia de la pregunta de Sergio Massa, "Por sí o por no".

Embed EL DEBATE pic.twitter.com/gPuv2b3q74 — Javier Milei (@JMilei) November 13, 2023

memes debate presidencial balotaje Sergio Massa Javier Milei 2.jpg

Varios usuarios resaltaron el cara a cara con humor, como cuando Massa dio a entender que la pasantía que hizo Milei en el Banco Central (BCRA) terminó porque no pasó el examen psicotécnico.

Embed El momento en que Massa quemó a Milei por no pasar un psicotécnico del Banco Central fue épico. #Debate2023 pic.twitter.com/b3rKbJtyGg — Guido (@GuidoCattaneo) November 13, 2023

Otro momento que destacaron los usuarios fue cuando el ministro de Economía le preguntó a Milei qué son las GDE (Gestión Documental Electrónica), lo cual el libertario no pudo contestar.

Embed Milei me podés decir q es el GDE? pic.twitter.com/c1m6EgzKAk — Emiliano (@emilianojavyer) November 13, 2023

Embed -No sabés qué es el GDE

-A ver explicame

-Explicame vos

-No, explicame vos

-Yo quiero que lo expliques vos pic.twitter.com/DDJWhjTNpV — Diane (@dianechevalier_) November 13, 2023

También se hicieron bromas por la forma en que habló el candidato de LLA.

Embed milei: o sea digamos que etc



la loca del lenguaje de señas: pic.twitter.com/PSgtJgG84b — Peñargrol (@CAPArgento__) November 13, 2023

A su vez, “Te cedo la palabra” fue trending topic en X (ex Twitter) por un intercambio confuso que hubo entre Milei y Massa.

Embed Massa: Bla bla bla monos en Santa Fe.



Javier Milei: Y que queres preguntar?



Massa: Nada, te di la palabra.



Javier Milei: Ah, gracias, te la cedo. pic.twitter.com/2uzU4HrplQ — El Mittani del 30% (@TheMittani_20) November 13, 2023

Embed Javier: Te cedo la palabra Sergio



Sergio: Bueno ven eso pasa cuando no sabes que decirle a la gente



Milei: #MassaPresidente #Debate2023 pic.twitter.com/a1s7Yafh5z — Cam (@cami_hagele) November 13, 2023

Embed “ Te cedo la palabra o Paso ? Milei debatiendo sobre seguridad con @SergioMassa #novotesamilei pic.twitter.com/uGpHw77KN8 — Alelí Alegría Cuba #NovotesaMilei (@alegriacuba) November 13, 2023

Embed JAVIER, POR SI O POR NO… pic.twitter.com/UCF2EVWvX9 — Franco Quiben (@FrancoQuiben) November 13, 2023

Debate presidencial: más chicanas que propuestas

El tercer debate presidencial de cara al balotaje tuvo muchos cruces y chicanas pero pocas propuestas. Para los analistas Sergio Massa sacó ventaja por sobre Javier Milei y consolidó un mensaje más sólido que el libertario, por momentos agresivo y titubeante.

Embed El psicotecnico de Milei en el BCRA pic.twitter.com/cxdHyF4BCy — Maio (@MaioLamas) November 13, 2023

El candidato a presidente Unión por la Patria tuvo un tono conciliador, apoyado en su eje del llamado a la unidad nacional.

Embed

Milei no supo aprovechar la ocasión para marcar las fisuras económicas de la actual gestión como la inflación y los casos de corrupción. Massa bosquejó algunas propuestas más claras que Milei a quien interpeló varias veces marcándole las contradicciones entre sus intervenciones televisivas y las del debate y lo trató de “standapero”.

memes debate presidencial balotaje Sergio Massa Javier Milei 7.jpg

El ministro incomodó varias veces a Milei cuando le pidió definiciones por sí o por no sobre propuestas como la dolarización, los subsidios a las tarifas de los servicios públicos y la destrucción

memes debate presidencial balotaje Sergio Massa Javier Milei 6.jpg

El candidato Unión por la Patria le hizo una serie de consultas directas a su adversario, quien reaccionó en forma airada y lo tildó de mentiroso. “El debate recién empieza, no te pongas agresivo”, contestó Massa.

memes debate presidencial balotaje Sergio Massa Javier Milei 8.jpg

Las frases más calientes

Fue en el primer eje temático, Economía, cuando Massa desafió a Milei a que respondiera por “Sí” o por “No”. “Dijiste en el programa de (Eduardo) Feinmann que vas a eliminar los subsidios; vas a privatizar Vaca Muerta, como dijiste en el programa de Chiche Gelblung; por sí o por no, vas a dolarizar la economía como planetas en la carta que presentaste a la Justicia Electoral; por sí o por no: vas a privatizar ríos y mares como planteaste en la carta que presentaste a la Justicia en tu programa de Gobierno; por sí o por no, ¿vas a eliminar el banco central?”

Embed “Si vos fueras Pinocho, ya me hubieras latimado un ojo”



#Debate2023 pic.twitter.com/zmxYtBW8AH — Nicolás (@nico_averardi) November 13, 2023

“Desgraciadamente estamos frente a alguien que mintió toda campaña o miente esta noche. ¿Vas a dolarizar o no la economía?”, insistió Massa. Frente a ello, Milei contestó: “Sí, vamos a dolarizar la economía, vamos a cerrar el banco central y terminar con el cáncer de la inflación”

Por su parte Milei lo chicaneo tratándolo de “Pinocho”: “Es muy fácil si un mentiroso dice que alguien es un mentiroso, el que es acusado dice la verdad. Porque si fueras Pinocho, ya me hubieras lastimado un ojo”.

Embed Massa en el debate pic.twitter.com/uh8zUcJBDB — Gordito Mercenario (@luis_delpi) November 13, 2023

En otro tramo le dijo: “Me resulta graciosos escucharlo a Sergio hablar de convivencia democrática. Pensar que pertenece a un espacio que le hizo 14 paros a Alfonsín, que lo sacó a patadas a De la Rúa para voltear la convertibilidad, que han hecho de la democracia una democracia fallida porque de ser el respeto de las minorías se convierten sistemáticamente en el poder en una tiranía de las mayorías

Massa: “Dijiste que Margaret Thatcher era tu ídola y que las Malvinas tiene el derecho de autodeterminación de los kelpers. Invito a la gente que lo busque en Google porque me parece que vino a desmentirse de lo que dijo durante toda la campaña, por eso la gente te tiene miedo. Tenes que decir claramente: ¿Thatcher es tu ídola?, ¿los kelpers tiene derecho de autodeterminación? ¿Si o no?”

Milei: “(Margaret) Thatcher ha tenido un rol significativo en la caída del muro de Berlín, parece que te molesta que se haya caído y aplastado a la izquierda. Nos tocó una guerra y la perdimos, tenemos que hacer los esfuerzos para recuperar las islas por vía democrática. Voy a defender Malvinas. Perteneces a un gobierno en el que Alberto Fernández no hablaba con Bolsonaro, ¿qué problema hay si no hablo con Lula? Las relaciones comerciales del sector privado son del sector privado. Es una falacia lo que decís, armá argumentos serios.

Massa: “En el primer debate te pedí que le pidas disculpas al Papa y dijiste que no lo habías dicho en campaña, a pesar de que lo dijiste en la entrevista con Tucker Carlson cuando ya eras candidato. ¿Le vas a pedir disculpas al Papa y los vas a invitar a la Argentina por haberlo tratado como el representante del maligno?”

Milei: “No tengo problemas en pedir disculpas. Estamos dispuestos a recibirlo en Argentino y darle los honores propios. Eso no es un punto, como Malvinas. Nosotros consideramos que las Malvinas son Argentinas. Victoria es hija de un héroe de Malvinas y vamos a agotar todas las instancias diplomáticas para que vuelvan a ser argentinas. Basta de ese nacionalismo barato”.

Milei: “Creo profundamente en el comercio internacional y con la apertura, aquellos países que son abiertos al mundo tienen ingresos per cápita nueve veces mayor que los cerrados. Sin embargo, también creo que no tiene el estado interferir ni decir con quién tengo que comercializar, el Estado termina siendo un estorbo y el mejor ejemplo es el Mercosur. Frente a esas mentiras que yo señalo que no hay que comercializar con China o Brasil digo que es falso, no tiene por qué meterse el estado”.

Massa: “Claramente, está mandando a nuestros exportadores a Brasil y a China a triangular vía Panamá y paraísos fiscales. La Argentina transformada en una guarida fiscal, no sé por quién lo dirás Javier, no es mi familia la que tiene departamentos y cuentas en Estados Unidos, es la tuya. Como sos funcionario público si tenés una denuncia que hacer, el lunes te acompaño a tribunales y la hacemos juntos”.

Massa: “La Argentina es uno de los 5 elegibles mundiales porque tenemos un sistema de educación pública, gratuita, de calidad, inclusiva: 23.500 escuelas rurales y universidad repartidas a lo largo y ancho del país. Ese es el sistema que tenemos que defender y mejorar. ¿Cómo? Ocho puntos del PBI van a estar asignados a la inversión educativa. ¿Qué vamos a hacer? Primero todo lo que son los jardines maternales de 45 días a 5 años: 723 en todo el país.”

Milei: “Me resultan interesante las propuestas que tiene el ministro Massa. Su signo político lleva 16 años en el poder, no sé por qué no lo hicieron. Nosotros tenemos un compromiso de alfabetización. ¿Sabe que sólo 16% de los chicos termina el secundario en tiempo y forma? el 30% ni lo termina. Están asignando un montón de recursos cuando ni siquiera terminan la secundaria, hay que sacar a los chicos de la pobreza primero. Tu gobierno dejó a 2/3 de los chicos en situación de pobreza, si no se alimentan no pueden estudiar ni mucho menos trabajar”.

Embed

“Vos crees que es gratis y nada es gratis (las universidades). En el corto plazo no voy a arancelar las universidades. Les voy a dar los recursos a la gente para que elija la institución a la que quiera asistir. Vos de joven la querías arancelar”, agregó el candidato de La Libertad Avanza.

Massa: “Los argentinos tienen que elegir a quien tenga la templanza, la capacidad, el equilibrio mental y el contacto con la realidad como para llevar adelante la argentina, hagamos el psicotécnico los dos. Vos te negaste. Javier si vos trabajaste de pasante en el Banco Central, ¿porque no te renovaron la pasantía? Eso es muy importante respecto del psicotécnico. Entiendo que estés enojado con el Banco Central y hables de destruirlo porque, en realidad, en algún momento te sentiste rechazado. Se trata de ir al abrazo de lo que a uno lo rechaza”.

Milei: “Acaso vos lo tenés, vos que viviste siempre del Estado no lo hiciste nunca. (Por qué no le renovaron la pasantía en el BCRA) Era un joven que no estaba graduado. ¿O acaso la vida no tiene fracasos? No como vos que seguís siempre fracasando de la misma manera. Parece que no aprendiste mucho porque volviste con los K. La verdad, dado lo poco propositivo que estás, el único que está preparado soy yo, no vos. Por eso la gente de Juntos por el Cambio nos está ayudando para que no nos roben la elección”.

Milei: “Me resulta graciosos escucharlo a Sergio hablar de convivencia democrática. Pensar que pertenece a un espacio que le hizo 14 paros a Alfonsín, que lo sacó a patadas a De la Rúa para voltear la convertibilidad, que han hecho de la democracia una democracia fallida porque de ser el respeto de las minorías se convierten sistemáticamente en el poder en una tiranía de las mayorías porque creen que el haber tenido una mayoría circunstancial les da derecho a hacer cualquier cosa para perpetrarse en el poder. Con esa lógica perversa durante el kirchnerismo estuvimos al borde de una guerra civil con las 125, o los desmadres que hicieron con el memorándum con Irán, con lo que tiene que ver con la muerte de Nismann a poco de declarar contra la jefa de tu espacio, tu jefa”.

“Ustedes tienen un avance continuo sobre la justicia y tienen alguna cuestión con la libertad de expresión porque el candidato a jefe de gobierno de tu espacio que se bajó porque iba a perder, pedía la censura de mi persona. Qué mal le salió, estoy peleando la presidencia”.