Médico murió de un paro en plena protesta

Ortiz relató por qué se movilizaron frente a la Jefatura de Gobierno en la calle Uspallata 3150, del barrio de Parque Patricios: “Nos convocamos para rechazar la paritaria de Larreta de 5% para 2020 y 10% escalonado para 2021, una miseria. Los trabajadores de la salud rechazamos esta paritaria miserable, pedimos el reconocimiento a la carrera profesional de nuestras enfermeras licenciadas, el pase a planta de todas las enfermeras contratas en la pandemia y aumentos salarial para nuestros camilleros, técnicos, administrativos, servicios generales… No se puede vivir con sueldos de 33 mil o 34 mil pesos, son sueldos de hambre, necesitamos que tomen conciencia en el gobierno de la Ciudad de lo que están haciendo los trabajadores de la salud”.

La Asociación de Licenciados en Enfermería (ALE) realizarán por la tarde una nueva caravana frente al domicilio del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, en reclamo del "reconocimiento a la carrera profesional y aumento de salarios".

La medida de fuerza del personal de los 34 hospitales será por 24 horas y, a los reclamos enumerados por Ortiz, se les suma un bono de fin de año para todo el equipo de salud, un aumento del 85% de los adicionales, que también incluya un reconocimiento para tareas nocturnas, plus sanitario, tareas insalubres y plus por el lavado de ropa de trabajo, entre otros ítems.

En el marco de la protesta en reclamo por todos estos puntos murió el doctor Hakim, que tenía 59 años. Recibido en la UBA y especializado en tocoginecología. ejercía en el Ramos Mejía desde 1991. En ese centro de salud de Balvanera los reclamos y denuncias al Ministerio de Salud porteño por la falta de cuidados ante la pandemia fueron crónicos desde marzo: “camisolines de mala calidad, antiparras obsoletas, barbijos N° 95 no registrados y de mala calidad, no entregaban mamelucos ni termómetros de láser. No realizaban los testeos a todo el personal, ni ingresaron la cantidad de personal de enfermería solicitados. Debido a que les metimos dos recursos de amparo, fueron obligados a entregarnos insumos de más calidad”, comenta a este diario un trabajador del hospital. “El incentivo económico nunca llegó”, acota.

En 2007 Hakim recibió el Diploma de Honor del Senado de la Nación. A lo largo de su vida obtuvo cinco premios de diferentes sociedades científicas nacionales e internacionales. Desde 2015 se desempeña como profesor de la Facultad de Medicina de la UBA, donde era responsable de la materia de tocoginecologia de 6ª año.