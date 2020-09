Massa denunció que desde la oposición hicieron público su número de teléfono

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, contó en plena sesión que recibió “más de 460 mensajes de remitentes desconocidos” en su celular y aseguró que su número de teléfono fue hecho público por diputados de la oposición.

Tras una mención a su paciencia por parte de una diputada, Massa respondió: “Además de paciencia, voy a tener que cambiar mi celular, porque se ve que lo repartieron algunos de los que se fueron del recinto y están mandando mensajes”.

https://twitter.com/SebasAbrevaya/status/1301035623424425985 Massa acaba de denunciar que desde la oposición repartieron su número de teléfono y ahora le están llegando mensajes. "La verdad, qué nivel bajo el de algunos dirigentes". pic.twitter.com/LpNRzPbmzB — SebasAbrevaya (@SebasAbrevaya) September 2, 2020

“La verdad, qué nivel bajo de algunos dirigentes”, agregó el titular de la Cámara, que minutos después retomó el tema y precisó: "Me llegaron más de 460 mensajes de remitentes desconocidos; no me voy a victimizar, pero voy a hacer la denuncia para que la justicia investigue".

La sesión de este martes en Diputados fue caótica por la decisión de Juntos por el Cambio de condicionar la agenda parlamentaria del Gobierno para sesionar en forma remota y clausurar el funcionamiento del Congreso. Finalmente la sesión se realizó y los legisladores macristas participaron desde el recinto, pero en calidad de ausentes.

Repudio de la Cámara de Diputados

La Cámara expresó su "repudio" al hostigamiento virtual contra Sergio Massa y cuestionó también la distribución de imágenes de sus hijos en las redes sociales.

Los diputados que participaban de la sesión interrumpieron brevemente el debate del proyecto de ley de auxilio al Turismo para impulsar el repudio, por una iniciativa de las oficialistas Cecilia Moreau y Cristina Álvarez Rodríguez.

La cuestión fue votada por unanimidad con el consentimiento de diputados del Frente de Todos, de bloques provinciales y de la izquierda. Juntos por el Cambio ya no participaba de la sesión cuando se puso a consideración el repudio.