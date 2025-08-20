Uno Entre Rios | El País | María Eugenia Vidal

María Eugenia Vidal: "El 10 de diciembre me quedo sin trabajo"

"Elegí no ceder mis convicciones (...). Eso significa que tengo que salir a buscar trabajo en el privado”., posteó en Linkedin María Eugenia Vidal

20 de agosto 2025 · 13:49hs
María Eugenia Vidal: El 10 de diciembre me quedo sin trabajo

La diputada del PRO María Eugenia Vidal realizó un posteo desde su cuenta de LinkedIn sobre su situación laboral luego de que se opusiera al acuerdo electoral que selló su espacio con La Libertad Avanza.

“El 10 de diciembre me quedo sin trabajo”, inició la legisladora en un extenso posteo en la plataforma que oficia de búsqueda laboral, y aclaró: “Goberné, fui diputada, firmé y redacté leyes, tomé decisiones difíciles, pero esta vez decidí no asumir ningún cargo”.

En la misma línea, continuó: “Porque elegí no ceder mis convicciones. No es la primera vez, ya me pasó en 2019, cuando perdí la elección en la Provincia de Buenos Aires. Eso significa que tengo que salir a buscar trabajo en el privado”.

“Durante dos años (con pandemia incluida) dí clases, trabajé para organismos internacionales, hice consultorías para el sector privado y asesoré a varias ONGs, pero nunca trabajé en relación de dependencia dentro de una empresa”, precisó.

Asimismo, la diputada cuyo mandato en la Cámara Baja vence en diciembre, aclaró: “Tengo 51 años, soy licenciada en Ciencias Políticas por la UCA. Además de política, soy profesora en universidades como UDESA y Di Tella y como millones de argentinos, me toca reinventarme”.

Pero no es lo mismo hacerlo a los 50, que a los 20 o a los 30. Tenés más experiencia, más contactos, más aprendizajes… pero también más costumbres, más mañas, certezas y una zona de confort que cuesta mucho dejar atrás”, aseveró.

Por su parte, Vidal aclaró que cuando se hace política, la experiencia laboral “se pone en pausa o en duda”, y expuso las preguntas que tienen los empleadores a la hora de contratar a ex referentes políticos. “¿Hay riesgo en contratar a alguien que viene de la política? ¿O qué no sea oficialista? ¿Puede alguien con trayectoria en el Estado insertarse en el sector privado?”, se preguntó.

María Eugenia Vidal Linkedin trabajo

“Mi camino en el Estado me dejó aprendizajes enormes: 1. Cuando toca armar equipos en vez de buscar 11 Messis (culpa de mi esposo, mis referencias muchas veces son futboleras, no me juzguen), lo mejor es buscar 11 buenas personas, idóneas y que tengan las ideas frescas. Las grandes transformaciones SIEMPRE son en equipo”, desarrolló la diputada, y completó: “2. A la hora de destinar recursos muchas veces hay que elegir entre lo malo y lo horrible. 3. Que siempre es mejor dar la cara cuando las cosas no salen como lo esperas”.

La exgobernadora agregó además: “4. Y que por más buenas ideas, lo importante es tener un método para implementarlas. Les pregunto a ustedes: ¿Cómo encararían ustedes esta búsqueda?¿Qué miran cuando reciben un perfil que viene del sector público y quiere hacer la transición al privado?”.

“Todo el tiempo pedimos que quienes se dedican a la política entiendan al sector privado, que no vivan toda la vida del Estado, que sepan lo que es trabajar como cualquier empleado o emprendedor”, afirmó Vidal y concluyó: “Pero cuando llega el momento, ¿Estamos dispuestos a darles ese lugar?¿Qué me recomiendan aprender en esta nueva etapa? Me interesa leerlos. De verdad. Mariu”.

Alberto Samid aprovechó para burlarse de la ex gobernadora de Buenos Aires y le ofreció trabajo en una de sus carnicerías advirtiendo que debía levantarse todos los días a las siete de la mañana.

María Eugenia Vidal PRO Redes sociales trabajo Diciembre
