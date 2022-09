Marcelo Bomrad, el argentino que quiere ocupar una banca en el parlamento italiano

Marcelo Bomrad.jpg

-Se dice que ustedes, los de la Liga, impulsan la posibilidad de eliminar el Ius Sanguinis. ¿Ustedes ratifican su compromiso con este derecho histórico?

-La Liga advirtió, en sendas columnas de opinión firmadas por el suscripto, que había recomenzado en Italia el debate para modificar la ley de ciudadanía impulsado por partidos como el PD o el M5E (Movimiento 5 Estrellas) y que esto podría afectar los derechos de millones de personas. Tal como señalo en esas columnas, el día 15/06/22 recomenzó en la Comisión de Asuntos Externos de la Cámara de Diputados el tratamiento del proyecto “Modificaciones a la ley 05/02/1992, n. 91, nuevas reglas de ciudadanía”. Para entender la gravedad del tema, esto afirmó la diputada Boldrini (PD), ex presidente de la Cámara en la legislatura pasada en las actas de comisión (pag. 68): “es incomprensible reconocer la ciudadanía a personas que ya no tienen ningún vínculo con nuestro país, permitiéndoles utilizar los servicios sin pagar ningún impuesto al Estado italiano”. Afortunadamente, con la caída del gobierno Draghi, estas iniciativas perdieron estado parlamentario, como también lo perdieron en la legislatura pasada. El 13/10/2015, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley “Ius Soli” (Derecho de suelo, la ciudadanía concedida por el lugar de nacimiento) que por la fuerte oposición de la Liga y otros partidos no llegó al Senado y no se transformó en ley. No obstante haber fallado en esta legislatura y en la precedente, los partidos que impulsan este tipo de medidas, "Ius Soli", las proponen nuevamente en su plataforma para las próximas elecciones del 25 de septiembre. De allí la gran importancia, no solo de votar, sino que de elegir partidos italianos defensores del Ius Sanguinis, como la Liga, que puedan en la práctica bloquear proyectos de este tipo.

La capacidad real de bloquear intentos de modificación de la ley de ciudadanía vigente, como hizo exitosamente la Liga en la legislatura actual y en la precedente, es de fundamental importancia, ya que existen partidos creados fuera de Italia con representantes en el Parlamento, que en campaña dicen defender el Ius Sanguinis, pero que desaparecen a la hora de luchar por los derechos de los italianos del mundo en el Parlamento. El caso más notorio, es el de un diputado cordobés de uno de estos partidos creados fuera de Italia, que pese a ser miembro de la citada Comisión de Asuntos Exteriores, no pronunció palabra cuando el 15 y 22 de Junio pasado se trató el proyecto “Modificaciones a la ley 5 de febrero de 1992, n. 91, nuevas reglas de ciudadanía” que literalmente podría haber afectado los derechos de millones de argentinos.

-En caso de formar gobierno con el partido de Giorgia Meloni (Fratelli d'Italia, FdL) y Berlusconi (Forza Italia, FI), la Liga ¿podrá hacer políticas a favor de los italianos en el exterior? ¿O le será imposible por su propio electorado, contrario a los extranjeros en general?

-La Liga (Lega) no solo podrá a futuro hacer políticas a favor de los italianos en el exterior, sino que ya las ha realizado en el pasado y las continua haciendo en la actualidad, como por ejemplo bloquear exitosamente intentos para modificar y/o limitar la ley de ciudadanía vigente, como concretamente lo hizo en el 2015 y en junio del corriente año. De no haber sido por la fuerte oposición de la Liga, ya se hubiera avanzado con limitaciones al Ius Sanguinis, y millones de argentinos hubieran perdido sus derechos. Pero independientemente de lo ya hecho en defensa de los italianos del mundo, para la próxima elección hemos pensado en tres soluciones concretas a los tres principales problemas de la italianidad fuera de la península, soluciones que han sido adoptadas también por Meloni (FdI) y Berlusconi (FI). Estas soluciones son: constitucionalizar la ley Ius Sanguinis para hacer más difícil su modificación, el reconocimiento automático de títulos para mejorar la empleabilidad y volver a crear el Ministerio de los Italianos en el Mundo para descomprimir el sistema consular y mejorar la atención. Estas tres soluciones son generales para todo el globo, mientras que en paralelo estamos pensando soluciones para contextos puntuales. Concretamente, para Rosario estamos analizando con técnicos del Ministerio de Desarrollo Económico italiano la factibilidad de una conexión directa entre Fisherton y Roma o Milán, operada por ITA, la sucesora de Alitalia, en proceso de traspaso a un consorcio compuesto por MSC y Lufthansa.

Por último, vale la pena aclarar que ni la Liga ni su electorado es contraria a los extranjeros en general como así tampoco a la inmigración legal. De hecho, para que la economía de un país crezca debe crecer su población y esta crece de dos maneras: por tasa de natalidad propia y por inmigración. Pero como la tasa de natalidad italiana es negativa, la única vía de crecimiento es la inmigración, y como Liga queremos priorizar la de sangre italiana, por ello las propuestas para mejorar la situación de los italianos en el mundo. A lo que si somos totalmente contrarios es al flagelo del tráfico de personas vía la inmigración clandestina.

-EL Colegio Exterior se reduce en estas elecciones, es más difícil la competencia. ¿Una bancada exterior tan chica, aún trabajando en conjunto de manera transversal, tendrá peso en el futuro Parlamento?

-Antes del recorte del Parlamento, los parlamentarios elegidos en el Colegio Exterior representaban el 1,90 % del total (18 sobre 945), mientras que después del recorte los parlamentarios del exterior representarán el 2 % del total (12 sobre 600), es decir que el peso de los parlamentarios elegidos en el colegio exterior crecerá un 5%. (Nota: por una ley de rango constitucional de 2019, impulsada por el M5E, se redujo el número de diputados de 630 a 400 y el de senadores de 315 a 200. Simultáneamente, se redujo el número de legisladores del Colegio Exterior: los diputados serán ahora 8 en lugar de 12 y los senadores cuatro, en lugar de seis. Estos números se reparten en todo el mundo. A América del Sur le corresponden ahora un senador y dos diputados.)

Pero si bien el “peso” de la representación de los italianos en el mundo crece desde lo cuantitativo, la eficacia de la representación depende principalmente de lo cualitativo, básicamente de si los electos en el exterior pertenecen a partidos de base italiana con bloques significativos en el Parlamento, como por ejemplo la Liga, o bien pertenecen a partidos nacidos fuera de Italia, sin incidencia real en el Parlamento italiano. Por ejemplo, la última elección parlamentaria en Sudamérica fue ganada por un partido creado fuera de Italia que cuenta con un diputado sobre 630 y un senador sobre 315. Ambos parlamentarios casi ni asisten a las sesiones; el diputado tiene un nivel de presentismo del 25% contra un valor medio de la Cámara del 70%, mientras que el senador tiene un nivel de presentismo de solo el 5% contra un valor medio del Senado del 80%. Pero aun si tuvieran un nivel aceptable de asistencia, tampoco podrían influir en ninguna ley, al no pertenecer a bloques significativos del parlamento. De hecho, el diputado en cuestión, argentino originario de Córdoba, pese a ser miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores donde se trató el 15 y 22 de junio pasado limitar el Ius Sanguinis, ni siquiera participó del debate. Pero, de nuevo, aunque hubiera participado en el debate en comisión, su capacidad real de bloquear esta iniciativa hubiera sido nula. Evidentemente y como no puede ser de otra manera, los resultados están a la vista. Los problemas que afectan a la colectividad no son nuevos, sino que son históricos y crónicos, básicamente la saturación de los consulados que implica la casi imposibilidad de conseguir turnos para trámites consulares. Y con estos partidos creados fuera de Italia sin incidencia en el Parlamento desde hace más de 10 años, la situación no solo no ha mejorado, sino que ha empeorado.

-Usted es ingeniero y empresario. ¿Cómo se puede aplicar el modelo económico y de desarrollo del Norte italiano en nuestro país? ¿Cómo crear una "cadena de transmisión"? Hoy, con el desarrollo de Internet, debería ser más fácil que antes.

- El modelo económico y de desarrollo del norte italiano está principalmente basado en la productividad de pequeñas y medianas empresas que las hace altamente competitivas en el mercado global. Y en este sector es donde la Liga tiene la mayor experiencia, porque desde hace años gobierna regiones donde se observa la mayor presencia de estas Pymes de altísima competitividad, como ser Lombardía (gobierna la Liga), Véneto (Liga), Piamonte (FI) o Friuli (Liga), que por sí solas poseen el PBI de países medianos e ingresos per cápita de los más altos de Europa y del mundo. Por ejemplo, Lombardía, Véneto y Piamonte se encuentran entre los top 20 "clusters" europeos en 10 industrias emergentes, según el European Panorama of Clusters and Industrial Change. La “cadena de transmisión” de este know-how italiano puede ser perfectamente implementado por el sistema de cámaras de comercio italiano en el mundo, donde Argentina tiene un lugar importante, sumado a la similitud de los valores subyacentes comunes a ambos países, el valor del trabajo y la educación. De hecho, la Cámara de Comercio Italiana en Argentina fundada en 1884, es la primera cámara de comercio italiana fundada fuera de Italia. El sistema "cameral" italiano en el mundo es un activo que pocas potencias tienen, y actualmente está gestionado por el Ministerio de Desarrollo Económico (MISE), mientras que el sistema de representación política de la colectividad italiana, también único en el mundo, está gestionado por el Ministerio de Relaciones Exteriores (MAECI). El proyecto de la Liga de volver a crear el Ministerio de los Italianos en el Mundo implica el traslado a este de la gestión del sistema cameral como también del sistema de representación política, para que bajo un comando unificado se puedan optimizar sinergias entre estas dos columnas del "Sistema Italia" en el mundo, que hoy en día prácticamente se encuentran incomunicadas entre sí.