El presidente, Mauricio Macri, visitó este lunes por la mañana en Concordia un Núcleo de Innovación y Desarrollo de Oportunidades (NIDO), que brinda capacitación laboral y atención sanitaria a 2400 familias. Puso de relieve las obras realizadas por el gobierno nacional en Entre Ríos y anunció la puesta en marcha de un aeropuerto binacional en la Capital del Citrus e instó a "comprometernos a seguir en esta línea, de trabajo para que los argentinos tengan las herramientas para crecer. "No relatos, no sanatas, sino hechos".

"Estas son las cosas que estamos haciendo, que hemos juntos y hoy más que nunca tenemos que volver a comprometernos, a seguir por esta línea, del trabajo, del diálogo, más allá de las pertenencias políticas. Lo importante no es la política, sino que los argentinos tengan las herramientas para poder crecer", resaltó.

En el inicio del discurso Macri resaltó lo "maravillosa" que es Entre Ríos "una provincia llena de buena energía. Me llevo un montón de corazones que me dieron los chicos, así que voy a tener mucho corazón". El mandatario estuvo acompañado por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, el senador nacional Alfredo De Ángeli, además del intendente Enrique Cresto, además de otros funcionarios y legisladores de Cambiemos.

"No tengo dudas que talento, capacidad de emprender, de hacer, en Entre Ríos hay como todo el país. Pero si no tenemos un Estado, un gobierno que genere las condiciones, herramientas, para salir adelante, todas esas ideas se pierden y no se transforman en empleo de calidad. Por eso es muy importante estas bases que hemos ido construyendo estos años. Son más de 304 kilómetros de rutas y autopistas terminadas, estos 453 kilómetros en construcción. Solamente estoy hablando de Entre Ríos".

El mandatario expresó que: "Con la provincia hemos trabajado para poder todas las hidrovías de la provincia en valor. Los puertos se están abriendo, para que toda esa producción salga al mundo, esos cítricos, la carne, el arroz, tantas cosas que se pueden producir en Entre Ríos".

Sobre ello, añadió: "En esa línea, estoy contento que de las 140 obras entre terminadas y en construcción, cumplimos con la Defensa Sur de Concordia. Llega tranquilidad a 25 mil concordienses que realmente hoy no tienen que estar preocupados por las tormentas del pasado. A eso hay que sumarle el sistema integral de agua potable para más de 200 mil personas. Estamos aumentando 167% los metros cúbitos de agua potable para la ciudad de Concordia".

Desde este punto, resaltó: "También me pone muy contento que estamos a punto de lanzar el proyecto del aeropuerto binacional que se va a sumar a Paraná, ciudad que ha duplicado casi la cantidad de pasajeros que llegan a Entre Ríos".