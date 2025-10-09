Uno Entre Rios | El País | Luis Caputo

Luis Caputo deberá explicar en Diputados detalles del blindaje del país con EEUU

Diputados aprobó un proyecto para interpelar al ministro de Economía Luis Caputo. Deberá presentarse ante los vocales de Presupuesto y Hacienda.

9 de octubre 2025 · 07:08hs
Diputados aprobó un proyecto para interpelar al ministro Luis Caputo sobre el acuerdo con EEUU.

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de resolución que exige un pedido de informes verbales al ministro de Economía, Luis Caputo, en torno a las posibles negociaciones que el Gobierno está llevando adelante para recibir un blindaje del Gobierno de los Estados Unidos de América. La cita será el próximo el miércoles 15 de octubre a las 12 en una reunión informativa de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

La iniciativa estaba planeada como emplazamiento a un plenario de comisiones, pero el nivel de ausentismo en el recinto le permitió a Unión por la Patria obtener los dos tercios requeridos para habilitar el tratamiento del proyecto de resolución sobre tablas. Fueron 132 votos afirmativos, 65 negativos y 2 abstenciones sobre 199 sentados a las 23.18 de este miércoles.

Luis Caputo anunció la fecha de apertura de ofertas para concesionar rutas: cuáles pasan por Entre Ríos

Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Tras un breve debate en el recinto, la Cámara de Diputados dejó firme el proyecto de resolución con 131 votos afirmativos, 70 negativos y una abstención. Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, Coherencia, los misioneros de Innovación Federal, tres radicales aportaron los votos a favor, el monobloquista santafesino Roberto Mirabella y el santacruceño Facundo Prades.

Interpelación a Luis Caputo

Itai Hagman, autor del proyecto de pedido de informes verbales al ministro de Economía, Luis Caputo, señaló en tono irónico que “no nos alcanzarían los hechos” en rigor de una sola interpelación. Luego, aseveró que “no hay antecedentes de un ministro de Economía que, a 22 meses de asunción, no haya pisado el Congreso”.

Entre los diferentes cuestionamientos que recordó sobre la gestión de Luis Caputo, mencionó al Acuerdo con el Fondo del 19 de marzo pasado por una cifra de 20 mil millones de dólares y los dos períodos fiscales sin Ley de Presupuesto. También alertó que “quedan dólares para uno o dos días, y después empieza a flotar el valor del dólar”. “Vaya a saber qué cosa fue a negociar Caputo porque nos enteramos por X”.

“Es imprescindible que Caputo venga a ser interpelado por este Cuerpo para dar cuenta de las negociaciones que se está llevando adelante con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, con el presidente de Estados Unidos, qué explique (el nuevo acuerdo) con lujo de detalle, y qué es lo que exigen los Estados Unidos”, sintetizó Hagman.

