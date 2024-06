Loan Peña: la búsqueda a 16 días de la desaparición del niño

En tanto, Antonio Benítez y Mónica del Carmen Millapi están acusados de ser partícipes primarios de ese delito junto a Daniel “Fierrito” Ramírez. El otro de los detenidos, el comisario Walter Maciel, está acusado de encubrimiento por favorecimiento real, calificado por la gravedad del delito precedente y la calidad de funcionario público del autor.

Los detenidos están alojados en cárceles federales de Salta y Chaco.

El caso es investigado por la jueza Federal Cristina Pozzer Penzo, el fiscal federal de Goya, Mariano de Guzmán y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex). Ayer, terminaron de declarar los hermanos del niño que faltaban.

Mariano Peña hermano de Loan.jpg

Habló el hermano de Loan: reveló qué declaró y apuntó contra Laudelina

José, uno de los hermanos de Loan, declaró el viernes ante Mariano de Guzmán, fiscal federal de Goya. Después de 15 días desde que que el nene desapareció, fue la primera vez que la Justicia lo llamó para que brinde su testimonio como testigo.

En diálogo con A24, el joven reveló que algunos detalles de lo que habló ante el fiscal. “Me preguntaron que he visto, con quién hablé esos días y esas cosas. Conté lo que sabía, la verdad”, dijo José, quien se manifestó sorprendido por ser esta la primera vez que es citado a declarar. “Nadie me llamó a declarar hasta ayer, siendo el hermano. Si el comisario me citaba, iba”, lamentó.

Loan Peña foto Laudelina Peña.jpg

Entre otras cosas, el familiar del menor desaparecido apuntó contra su tía Laudelina Peña y dijo que no se explica por qué cambió tantas veces su relato en los distintos reportajes que brindó durante estos últimos días. “Si la hubiesen detenido desde un principio a Laudelina hubiese sido más clara la búsqueda. Confundió a todos los medios. Me da bronca lo que hizo. Hablé con ella, no sé por que dijo una cosa, después otra”, dijo el hermano.

Además, expresó indignación por la última foto que dio a conocer ayer Camila, hija de Laudelina. “Nunca dijeron que tenían esa foto. No sé por qué tardaron en dar ese dato. Si ella no tenía culpa de nada ¿Por qué no dar esa foto antes? Mintieron desde un principio todos”, agregó José, quien además ratificó su teoría de que a Loan “se lo llevaron”.

Laudelina Peña, tía de Loan y esposa de Antonio Benítez es la última en declarar.

Laudelina Peña.jpg

Pista en Córdoba

Ayer, el Ministerio Público Fiscal de Córdoba comunicó que trata de establecer si Loan está (o estuvo) en la capital de esa provincia. La investigación se inició a partir de la denuncia de una mujer residente de la ciudad que dijo que el día 26 de junio, alrededor de las 17, vio a un niño de la edad y con las características físicas similares a las de Loan, en la puerta del dispensario del barrio Obispo Angelelli.

El procedimiento está a cargo de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Nº1 de Córdoba, Turno 3, a cargo de José Mana, investiga si Loan está en la capital de la provincia.

Según informó oficialmente el Ministerio Público Fiscal cordobés, se ordenaron múltiples medidas de búsqueda y averiguación “a los fines de corroborar o descartar esta información”.

busqueda Loan peña.jpg

Apartaron a la policía de Corrientes

En tanto apartaron a la Policía de Corrientes y convocaron a la Bonaerense para colaborar en la búsqueda. Cristina Pozzer Penzo, la jueza federal a cargo de la causa por la desaparición de Loan, apartó a la Policía de Corrientes la investigación, por lo que ahora sólo intervendrán fuerzas federales.

Prefectura Naval Argentina se encargará de las cuestiones logísticas, Gendarmería nacional hará las operaciones necesarias en el campo y la Policía Federal Argentina tendrá a cargo la investigación en sí.

En su requerimiento, la jueza instó al jefe de la Unidad Regional de Goya a que “sirva disponer el cese de tareas investigativas del personal a su cargo que pudieran estar desarrollándose en torno al hecho de la presunta desaparición del menor Loan Peña”.

Por su parte, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires fue convocado para sumarse a los trabajos con personal y recursos técnicos. El foco es una zona que todavía no fue rastrillada con drones, sí revisada con escaso a pie.