LLA acusó a Gendarmería de cambiar el contenido de las urnas

La respuesta judicial fue que los hechos informados –no se trata de una denuncia formal– fueron "puestos en conocimiento de la Cámara Nacional Electoral (CNE) y de los distritos electorales" y que los fiscales "podrán participar de la tarea de custodia" solicitada de las urnas así como del posterior proceso de documentación, tal como lo estipula la ley.

"Respecto del accionar de las fuerzas armadas y de seguridad federales que participan del comicio, toda vez que las tareas de coordinación y ejecución referentes a las medidas de seguridad se encuentran a cargo del Comando General Electoral en cabeza del Ejército Argentino conforme a las atribuciones establecidas en el Decreto 238/2023, póngase en conocimiento del Comandante General de las circunstancias advertidas", añade la resolución del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Número 1 a cargo de Servini, según reportó la agencia Télam.

La presentación de LLA consta de cuatro páginas en las que "se hace saber" al juzgado a cargo de Servini que es necesario prestar atención "en determinados momentos en los que podría configurarse fraude", dice el texto y cita: "En la mesa electoral, en ciertos casos faltan fiscales controladores y el aparato oficial coloca algunas boletas de más de su partido o suprime la de sus rivales".

Urnas Balotaje Elecciones 2023.jpg Foto: UNO/Sebastián Gálligo

Añade que "en algunos ámbitos" los "integrantes de cada mesa al cierre de los comicios (a las 18) y realizado el escrutinio correspondiente, entregan la documentación pertinente (acta, certificado y telegrama de escrutinio) y las urnas a las fuerzas de seguridad y se retiran a sus domicilios considerando su misión cumplida y nunca más tienen contacto con la documentación y las urnas que entregaron firmadas".

"Aquí aparece la Gendarmería en ese momento, durante un tiempo, el necesario, cambian el contenido de las urnas y la documentación por otras que modifican en favor del partido gobernante, y de Sergio Massa, lo cual altera considerablemente el resultado electoral", agrega.

Y acusan también a los "jefes regionales" que intervendrían en la misma maniobra, lo que se haría a cambio de alguna "contraprestación", suman al escrito. En ese marco, los apoderados de LLA solicitan que la Gendarmería sea reemplazada por la Fuerza Aérea y la Marina, a las que si consideran, desde LLA, “fuerzas honorables”.

Aníbal Fernández denunciará a LLA

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, anunció hoy denunciará judicialmente a los apoderados de La Libertad Avanza por instalar la sospecha de que efectivos de la Gendarmería Nacional podrían llevar a cabo una maniobra que perjudicaría al candidato de ese espacio político, Javier Milei, en el balotaje del próximo domingo.

"Voy a hacer la denuncia penal", confirmó el funcionario en declaraciones al canal C5N, y aseguró que la acusación hecha por LLA acerca del rol de la responsabilidad de custodia que tendrá la Gendarmería el día de la elección es algo "burdo y deleznable, como todo lo que quieren hacer estos tipos que no tienen formación política y hacen daño con su lengua", sostuvo.

"La Gendarmería no hace esa mugre ni juega con la democracia de los argentinos", respondió el ministro de Seguridad. Y agregó que no va a permitir "que sigan avanzando con esa porquería y porque hay que contarle a la sociedad que no es verdad que sucedan esas cosas, no solo con la Gendarmería sino con ninguna fuerza".

“La Gendarmería actúa en todo el país, en el lugar que se le indique. Para eso hay toda una planificación coordinada por el Comando Nacional Electoral. Cuando uno tiene que hacer el escrutinio, lo primero que hace es abrir la urna con el presidente de mesa y los fiscales presentes, saca los sobres, los cuenta y después que los contó, los empieza a abrir hasta que usted pueda componer en una planilla. Es imposible que suceda lo que plantea la LLA", añadió el ministro de Seguridad.

En ese sentido, afirmó que lo que los dirigentes libertarios están queriendo hacer "una gráfica que no les va a salir porque es imposible que suceda".