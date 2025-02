La empresa de Mauricio Novelli se despegó del escándalo $LIBRA

“Ante el impacto generado en la opinión pública por el lanzamiento de la criptomoneda Libra, queremos aclarar nuestro rol en este proyecto para evitar confusiones. Tech Forum es una sociedad creada por Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, dedicada a la consultoría en criptoactivos y la organización de eventos para empresas tecnológicas”, dice el mensaje difundido.

viaje criptográfico 1.jpg

"No tuvimos participación"

“En abril del año pasado, organizamos un encuentro con referentes internacionales del mundo cripto, como Julian Peh, titular de Kip Protocol. También conocimos a Hayden Davies, CEO de Kelsier Ventures, en un evento similar en Denver. Ambos empresarios, con amplia trayectoria en el sector, contrataron a Tech Forum como consultora para brindarles asesoramiento comercial, técnico y en desarrollos conceptuales. El pasado viernes, Kelsier Ventures y Kip Protocol, empresas a las que asesoramos, lanzaron la criptomoneda $Libra”, añade.

“Según el prospecto del proyecto, su objetivo era generar fondos para financiar a emprendedores locales con dificultades para acceder a créditos. Si bien consideramos que se trata de una iniciativa valiosa para el desarrollo económico, no tuvimos participación alguna en el manejo de los tokens ni en la administración del dinero recaudado. Por este motivo, queremos ratificar nuestro accionar público y transparente. No tenemos vínculo con los fondos obtenidos por Libra, no accedemos a ellos ni conocemos detalles más allá de la información de público conocimiento proporcionada por la empresa. Finalmente, reiteramos nuestra total disposición a la justicia y colaboraremos con cualquier investigación que se realice para esclarecer los hechos”, aclara.