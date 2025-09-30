Uno Entre Rios | El País | beneficios

Jubilados: lanzan descuentos supermercados y farmacias acotado a dos bancos

Adhieren 7.000 comercios con beneficios solo para titulares de jubilaciones y pensiones que sean clientes de dos bancos: Nación y Galicia

30 de septiembre 2025 · 11:01hs
Adhieren 7.000 comercios con beneficios solo para titulares de jubilaciones y pensiones que sean clientes de dos bancos: Nación y Galicia

Adhieren 7.000 comercios con beneficios solo para titulares de jubilaciones y pensiones que sean clientes de dos bancos: Nación y Galicia

A tres semanas de las elecciones y con el objetivo de mejorar el poder adquisitivo de los jubilados y pensionados sin comprometer el costado fiscal, el Gobierno, a través del Ministerio de Capital Humano, un plan de beneficios para jubilados. “El objetivo es mejorar los ingresos y la capacidad de compra y abarca a 7.000 comercios. Habrá 10% de descuentos en supermercados y hasta un 20% en perfumería y limpieza.

El programa lo impulsa el Ministerio de Capital Humano “con el objetivo de mejorar los ingresos y la capacidad de compra”. La medida comprende descuentos en más de 7.000 comercios para los titulares de jubilaciones y pensiones que sean clientes de los dos bancos adheridos (Banco Nación y Galicia).

Javier Milei atribuyó las protestas en Ushuaia que obligaron a suspender un acto a una estrategia del kirchnerismo para impedir su presencia en el territorio.

Javier Milei: "Quieren instalar que no puedo bajar al territorio porque la gente me odia"

nacion avanza con la privatizacion parcial de la firma que gestiona las centrales nucleares

Nación avanza con la privatización parcial de la firma que gestiona las centrales nucleares

Según el cálculo estimado de Anses, el plan alcanza a 7 millones de jubilados y pensionados. “Al tiempo que fomenta el comercio al incrementar notablemente la clientela, generando un círculo virtuoso sin costo para el Estado”, destacaron desde la cartera que preside Sandra Pettovello.

Jubilados y Pensionados 2 Ilustrativa 1.jpg

Uno por uno, los descuentos para los jubilados

  • .Disco: 10% en todos los rubros (excepto carnes, electro y marcas seleccionadas) + 20% perfumería y limpieza, sin tope. No acumulable con otras promociones.
  • .Jumbo: 10% en todos los rubros (excepto carnes, electro y marcas seleccionadas) + 20% perfumería y limpieza, sin tope. No acumulable con otras promociones.
  • .Vea: 10% en todos los rubros (excepto carnes, electro y marcas seleccionadas) + 20% perfumería y limpieza, sin tope. No acumulable con otras promociones.
  • .Coto: 10% sin tope en todos los rubros (excepto carnes, electro y marcas seleccionadas). No acumulable con otras promociones.
  • .La Anónima: 10% sin tope en todos los rubros (excepto carnes, electro y marcas seleccionadas). No acumulable con otras promociones.
  • .Josimar: 15% en todos los rubros (excepto carnes, electro y marcas seleccionadas) sin tope. No acumulable con otras promociones.
  • .Carrefour: 10% en todos los rubros (excepto carnes, electro y marcas seleccionadas). Tope $35.000. No acumulable con otras promociones.
  • .Día: 10% en todos los rubros. Tope $2.000 por transacción. Incluye a todos los productos y acumula con otras promociones.

Jubilaciones y pensiones de Anses : cómo quedan los haberes con aumento en octubre 2025

Las jubilaciones y pensiones se ajustan con el último dato disponible del índice de precios (IPC) desde marzo de 2024. De acuerdo con ese cálculo, los haberes quedarán en octubre de la siguiente manera, sin contar el bono extraordinario para los que menos ganan:

La jubilación mínima: $326.298,38;

La jubilación máxima: $2.195.679,22;

La Pensión Universal de Adultos Mayores (PUAM): $261.038,70;

Las Pensiones no Contributivas (PNC): $228.453,71

La Prestación Básica Universal (PBU): llega a $149.266,62.

beneficios Jubilados supermercados farmacias
Noticias relacionadas
A los representantes fijos se sumaron los secretarios Carlos Guberman y Julio Cordero. También Luciano Laspina, Lisandro Nieri y Martín Kerchner Tomba

Consejo de Mayo: Guillermo Francos encabezó la nueva reunión con eje en la reforma fiscal

colegio de caba no se hace cargo de canticos antisemitas de alumnos

Colegio de CABA no se hace cargo de cánticos antisemitas de alumnos

las calles de ushuaia amanecieron con carteles en rechazo a la visita de javier milei

Las calles de Ushuaia amanecieron con carteles en rechazo a la visita de Javier Milei

Un giro de 200.000 dólares desde EE.UU. compromete a José Luis Espert y lo vincula con el narco Fred Machado. La denuncia será presentada por Juan Grabois

José Luis Espert, bajo la lupa por fondos del narcotráfico

Ver comentarios

Lo último

Escuelas rurales: el gobieno provincial anunció que todas tendrán conectividad

Escuelas rurales: el gobieno provincial anunció que todas tendrán conectividad

El entrerriano Marcos Kremer fue elegido entre los 100 mejores rugbiers del mundo

El entrerriano Marcos Kremer fue elegido entre los 100 mejores rugbiers del mundo

River Plate en su hora más crítica: ¿puede un triunfo ante Racing cambiarlo todo?

River Plate en su hora más crítica: ¿puede un triunfo ante Racing cambiarlo todo?

Ultimo Momento
Escuelas rurales: el gobieno provincial anunció que todas tendrán conectividad

Escuelas rurales: el gobieno provincial anunció que todas tendrán conectividad

El entrerriano Marcos Kremer fue elegido entre los 100 mejores rugbiers del mundo

El entrerriano Marcos Kremer fue elegido entre los 100 mejores rugbiers del mundo

River Plate en su hora más crítica: ¿puede un triunfo ante Racing cambiarlo todo?

River Plate en su hora más crítica: ¿puede un triunfo ante Racing cambiarlo todo?

La Hendija abre sus puertas a La Ingobernable Belleza del Barro

La Hendija abre sus puertas a "La Ingobernable Belleza del Barro"

El entrerriano Vicente Etcheverry fue subcampeón en el Sudamericano Juvenil de Natación

El entrerriano Vicente Etcheverry fue subcampeón en el Sudamericano Juvenil de Natación

Policiales
Tras una década de batalla judicial, un hombre fue encarcelado en Paraná por intento de femicidio

Tras una década de batalla judicial, un hombre fue encarcelado en Paraná por intento de femicidio

Hallan un cuerpo en el río Uruguay: se presume que se trata de Pablo Javier Acosta

Hallan un cuerpo en el río Uruguay: se presume que se trata de Pablo Javier Acosta

Concepción del Uruguay: marcharon pidiendo justicia por el niño Jeremías Aguiar

Concepción del Uruguay: marcharon pidiendo justicia por el niño Jeremías Aguiar

Violento ataque en Paraná: un hombre fue apuñalado en barrio San Jorge

Violento ataque en Paraná: un hombre fue apuñalado en barrio San Jorge

Paso Cerrito: secuestran 133 celulares valuados en $90 millones

Paso Cerrito: secuestran 133 celulares valuados en $90 millones

Ovación
El entrerriano Marcos Kremer fue elegido entre los 100 mejores rugbiers del mundo

El entrerriano Marcos Kremer fue elegido entre los 100 mejores rugbiers del mundo

River Plate en su hora más crítica: ¿puede un triunfo ante Racing cambiarlo todo?

River Plate en su hora más crítica: ¿puede un triunfo ante Racing cambiarlo todo?

Tres atletas entrerrianos fueron convocados para el Sudamericano U20

Tres atletas entrerrianos fueron convocados para el Sudamericano U20

Atlético Paraná incorporó a un volante con pasado en Primera División

Atlético Paraná incorporó a un volante con pasado en Primera División

El entrerriano Vicente Etcheverry fue subcampeón en el Sudamericano Juvenil de Natación

El entrerriano Vicente Etcheverry fue subcampeón en el Sudamericano Juvenil de Natación

La provincia
Escuelas rurales: el gobieno provincial anunció que todas tendrán conectividad

Escuelas rurales: el gobieno provincial anunció que todas tendrán conectividad

¿La Libertad Avanza en Entre Ríos tuvo que agregar personas con IA porque no pudo llenar un salón?

¿La Libertad Avanza en Entre Ríos tuvo que agregar "personas con IA" porque no pudo llenar un salón?

Alergias: recomendaciones para prevenirlas y tratarlas

Alergias: recomendaciones para prevenirlas y tratarlas

Escuela N° 129 San Francisco de Borja festeja este miércoles sus 40 años

Escuela N° 129 San Francisco de Borja festeja este miércoles sus 40 años

Javier Milei estará este viernes en Paraná

Javier Milei estará este viernes en Paraná

Dejanos tu comentario