Javier Milei ratificó su admiración por Margaret Thatcher

Sobre la “Hoja de ruta para que las islas Malvinas/Falklands sean argentinas” Milei señaló. “Creemos que eso siempre tiene que ser hecho en el marco de la paz y como consecuencia de un proceso de negociación de largo plazo, donde se plantee una discusión adulta entre dos países que tienen mucho en común y tienen un elemento de discordia. Obviamente que no es una solución instantánea, sino es una solución que va a demandar tiempo. Entonces nosotros no vamos a resignar nuestra soberanía y tampoco vamos a tener una situación de conflicto con el Reino Unido. Lo que buscamos es una solución en la cual entablar un diálogo para que en algún momento las Islas Malvinas vuelvan a la Argentina”.

Ante la pregunta de la periodista acerca de la decisión de Reino Unido de no negociar, Milei dijo: “Voy a tratar de convencerlos que ese territorio es argentino y que acorde a las especificaciones que se suele utilizar para definirlo de esa manera, Argentina tiene el derecho y la soberanía sobre las islas” (…) Creo que es una negociación de largo plazo y que se puede establecer de la misma manera que pasó con China y Hong Kong.

En tanto, ante la futura visita de David Cameron a las islas, Milei dijo que no lo toma como una provocación: “No, porque ese territorio hoy está en manos del Reino Unido. O sea, tiene todo el derecho de hacerlo. No lo tomo como una provocación. De hecho, tengo un diálogo de muy alta calidad con David Cameron”.

Sobre la admiración a Margaret Thatcher Milei expresó: “Pero ahí hay que diferenciar. Hubo una guerra y a nosotros nos tocó perder. Eso no quiere decir que uno no pueda considerar que quienes estaban en frente eran personas que hacen bien su trabajo. Y no solo admiro a Margaret Thatcher, lo admiro también a Ronald Reagan en Estados Unidos. Y admiro profundamente a Winston Churchill. ¿Y cuál es el problema?”.

