Javier Milei presentará el Presupuesto 2025 desde un atril

Asimismo, el presidente Javier Milei hablará a la Cámara de Diputados desde un atril y no recibirá preguntas tal como es habitual cuando concurre a presentar un presupuesto el ministro de Economía.

Asimismo, el presidente no recibirá preguntas tal como es habitual cuando concurre a presentar un presupuesto el ministro de Economía.

Asunción de Javier Milei de espaldas al Congreso.jpg La asución de Javier Milei de espaldas al Congreso de la Nación

El acto será presidido por los presidentes de ambas cámaras, aunque se da por descontado que a diferencia de las presentaciones habituales del presidente no se conformen comisiones de diputados y senadores que vayan a recibirlo.

Los senadores están invitados a participar de la exposición del presidente pero la asistencia no es obligatoria. El bloque de Unión por la Patria ya adelantó que no concurrirá. Lo expresó su presidente, José Mayans, que dijo que “lo que corresponde cuando se hace la presentación del Presupuesto es que venga el ministro de Economía y el secretario de Hacienda. Milei va a hacer un show, hablando de déficit cero, tirando los números que tira y la fabulación que tiene”. Y aclaró que no querían hacerle de público “y que encima nos insulte”.

Tampoco asistirán los diputados de la izquierda, que señalaron que no irán a “un acto de este Gobierno ajustador y represor. Quieren que seamos actores de reparto de la mala serie de Milei, no vamos a ser parte de su circo”.

En tanto que desde el radicalismo expresaron que irán las autoridades y miembros de Presupuesto y Hacienda. Del bloque Encuentro Federal, el presidente del mismo, Miguel Pichetto, confirmó que asistirá, pero hay libertad de acción para el resto de su bloque sobre si estar o no este domingo en el recinto. Nicolás Massot ya adelantó que no iría en su intervención del miércoles en el recinto.

Por otra parte, muchos legisladores utilizarán el paro de Aerolíneas Argentinas como excusa para no presentarse

Los que estarán presentes serán los diputados de los bloques de La Libertad Avanza e integrantes del PRO, aliados más cercanos.

Espert diputados comisiones.jpg

Comisión de Presupuesto sin cronograma de trabajo

Otra gran incógnita es el cronograma de trabajo en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde no se sabe si durante la semana concurrirá el ministro de Economía, Luis Caputo, para exponer sobre el Presupuesto y responder preguntas, como es de uso y costumbre. Dado el recelo que “Toto” Caputo tiene para con el Congreso, muchos legisladores sospechan que concurrirán otros funcionarios de Economía para exponer sobre el tema, pero no él.

Lo que también buscarán articular es el trabajo de diputados y senadores, para evitar que lo que vayan a aprobar los diputados sufra modificaciones en el Senado. Por eso ya se han reunido para coordinar los presidentes de las comisiones de Presupuesto de ambas cámaras, José Luis Espert y Ezequiel Atauche.