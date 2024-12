Javier Milei prepara una cadena nacional para el aniversario de su gestión

Milei anunció que los presos ya no podrán pedir traslado por la identidad de género

Sería la séptima cadena nacional del presidente Javier Milei, luego del anuncio del DNU 70/2023 a días de haber asumido; otros dos por balance de gestión previos a finalizar su primer semestre de mandato; otros dos por el 25 del mayo y el 9 de julio; y la presentación del proyecto del Presupuesto 2025 (que finalmente no fue aprobado).

En esa misma jornada, aunque no de manera conjunta, el Presidente de la Nación sostendrá encuentros con cinco economistas reconocidos a nivel global, entre ellos Tom Sargent, ganador del Premio Nobel de Economía en 2011 (compartido con su colega Christopher Sims). Los otros cuatro son argentinos y tienen una vasta trayectoria internacional: Fernando Álvarez, Guillermo Calvo, Sara Guerschanik y Juan Pablo Nicolini.

Reformas previsional y tributaria: dos de los objetivos de Javier Milei para 2025

“Me puse a pensar sobre las medidas de gobierno para lo que será el 2025… Ante el paisaje confirmo que seguiré a full con la motosierra… VIVA LA LIBERTAD CARAJO!!!”, publicó el martes pasado en redes sociales el presidente Javier Milei.

La política de déficit cero (o mejor dicho superávit) seguirá siendo el pilar fundamental de la gestión gubernamental. Por esta razón, Milei no está dispuesto a ceder en incrementar partidas, como reclaman algunos mandatarios provinciales. También continuarán la reducción de personal en las reparticiones estatales. Por un lado, no se renovarán contratos que venzan, así como se pasará a retiro al personal en edad jubilatoria. Otro mecanismo para reducir personal se dará a partir de la eliminación de áreas cuyas funciones ya no se requieran.

“El propósito es eliminar todo gasto superfluo que genera el Estado”, resume un importante colaborador de la Casa Rosada. Pero no todo será “motosierra”, es que el gobierno de La Libertad Avanza busca transformar de manera radical la Argentina en base a su ideología. En este sentido, según pudo saber Ámbito en exclusiva, por indicación del primer mandatario, los equipos técnicos están trabajando en “profundas reformas” que abarcan las áreas impositiva, previsional, laboral y penal, entre otras.

En materia tributaria, el Poder Ejecutivo aspira a reducir a cinco o seis la cantidad de impuestos. La intención es tener avanzado el proyecto para que el jefe de Estado lo presente al Congreso en el discurso de la apertura de sesiones ordinarias 2025, el 1 de marzo, según adelantan en la Casa Rosada.

javier milei.jpg Javier Milei prepara una cadena nacional para el aniversario de su gestión

El objetivo inicial es simplificar el sistema impositivo. Desde el oficialismo advierten que se descarta una rebaja inicial significativa de la carga tributaria, toda vez que la prioridad es mantener el equilibrio en las cuentas del Tesoro. El Gobierno nacional también considera que cada provincia debe definir su política tributaria.

Otra de las reformas importantes que está elaborando el Gobierno, también para el año que viene, consiste en cambiar el régimen previsional contemplando, entre otros aspectos, la eliminación de los regímenes especiales. La evaluación oficial es que, si se suprimieran todos los regímenes de privilegio se podría triplicar la jubilación mínima. Si se aplicase dicha eliminación de los regímenes de privilegio, la jubilación mínima que hoy se ubica en $259.600, se iría a 778.800.