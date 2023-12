Javier Milei nombró a los presidentes del BCRA y del Banco Nación

También se comunicó que Daniel Tillard y Darío Wasserman serán presidente y vicepresidente, respectivamente del Banco de la Nación Argentina, y Santiago Bausili será el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA). En tanto Belén Stettler será secretaria de Comunicación.

Embed pic.twitter.com/TYrBqFnNFy — Oficina del Presidente Javier Milei (@OPEArg) December 6, 2023

Lo que falta definir

Entre los casilleros que aún falta conocer del próximo gabinete, destaca quién quedará a cargo de la AFIP: "Será una mujer de la política", dijeron los voceros.

En tanto, se confirmó que el ministerio de Salud será convertido en una secretaria que quedará bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, al igual que el de Ciencia y Tecnología, que pasaría a ser una subsecretaría.

Además, se eliminará el Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidades y se precisó que todavía no hay fecha prevista para la designación de un funcionario al frente del Banco Central.

En la jornada del martes, Milei recibió la visita del diputado nacional de Alianza Libertad, José Luis Espert, quien afirmó que su objetivo es "convencer" a legisladores de todo el arco político de que "hay que hacer un ajuste fiscal" y de que "el Estado no tiene plata", y aseguró que el presidente electo no le "ofreció ningún cargo", reafirmando que su trabajo "está en el Congreso".

"Yo soy Avanza Libertad dentro de JxC. La idea es convencer a todos aquellos que no estén convencidos, no solo de JxC sino también por afuera, de la necesidad de que se entienda que el Estado no tiene plata y que hay hacer un ajuste fiscal y que ese ajuste lo tiene que hacer la política", dijo Espert.

Embed Gran reunión con el Presidente @JMilei y acuerdo total para defender en el Congreso las ideas de la libertad y el ajuste fiscal que tiene que hacer la política. pic.twitter.com/f50SC2MoBX — José Luis Espert (@jlespert) December 5, 2023

La transición

Por su parte, la vicepresidenta electa Victoria Villarruel mantuvo una reunión con el bloque de senadores radicales en la Cámara alta, que describió como "muy cordial" y señaló que “hace al sistema democrático” que la Presidencia Provisional del Senado sea ocupada por un senador del oficialismo .

Villarruel opinó en declaraciones a la prensa sobre la designaciones de Patricia Bullrich en el ministerio de Seguridad y Luis Petri en Defensa, dos carteras en los que la abogada tuvo un gran interés y afirmó: "Son decisiones que ocurren en la política y fue una decisión del presidente Milei. Como vicepresidenta y amiga lo acompaño".

Por su parte, el actual ministro de Defensa, Jorge Taiana, recibió a Luis Petri, para "iniciar el proceso de transición" en esa área, a cuatro días de que el Gobierno electo, encabezado por Javier Milei, asuma sus funciones. "Recibí al doctor Luis Petri para iniciar el proceso de transición en el Ministerio de Defensa", indicó Taiana en su cuenta de X y confió que en la reunión hablaron sobre "las distintas áreas de trabajo de la cartera, las Fuerzas Armadas y la defensa nacional".

Cómo será a asunción

El presidente electo, Javier Milei, concreta múltiples reuniones en el Hotel Libertador de Buenos Aires, donde ultima los detalles para su asunción del próximo 10 de diciembre momento al que la ciudadanía fue convocada con banderas de Argentina, en inmediaciones al Congreso.

"Asunción presidencial. Domingo 10 de diciembre 11 horas. Congreso de la Nación. Trae tu bandera argentina", dice el flyer publicado esta mañana por Milei en su cuenta de la red social X (antes Twitter), junto a la leyenda "Viva la libertad carajo" .

El presidente electo saldrá a las 10.30 del Hotel Libertador en un auto convertible marca Valiant III hacia el Congreso Nacional.

Según está previsto, a las 11 comenzará la Asamblea Legislativa en el interior del Congreso, ante la cual Milei hará el juramento de rigor y luego recibirá del presidente saliente, Alberto Fernández, los atributos del mando.

Fuentes de La Libertad Avanza (LLA) anticiparon que cerca de las 12 Milei "no brindará un discurso frente a la Asamblea, sino que lo hará en la plaza Dos Congresos" ante sus seguidores.

A las 13, el mandatario electo participará de una Misa Interreligiosa en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires.

Luego, Milei se dirigirá en un auto hacia la Casa de Gobierno, donde recibirá el saludo de las delegaciones extranjeras que llegarán al país y, por la tarde, le tomará juramento a su gabinete en el Salón Blanco.

Desde las 18.30, el presidente electo participará de un cocktail en su honor y a las 20 asistirá a una gala del Teatro Colón, en donde se presentará la obra Madame Butterfly.